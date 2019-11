Sigue la agenda de AMLO este 4 de noviembre

AMLO rompe el silencio sobre golpe de estado

Gabriel Xantomila

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró sobre su mensaje en Twitter del pasado 2 de noviembre en donde aludía a un presunto Golpe de Estado; al respecto se refirió a las expresiones

"Creo que es importante hablar con claridad, al pan, pan y al vino, vino, cuentas claras y chocolate espeso, nada de indefiniciones, así fue como el presidente anunció la aclaración de su postura", indicó.

"Surge porque la declaración del general (Carlos Gaytán) es imprudente; tiene derecho a expresarse pero hay una actitud poco mesurada".

"Un lenguaje bastante conservador y estamos enfrentando eso también con la transformación y lo de Culiacán mostró muchas cosas y permitió poner en la superficie muchas cosas".

"Diciendo que había que atrincherarse en Culiacán y que a sangre y fuego y que faltaron pantalones y que fue una ofensa al Ejercito".

"Anteriormente se apostó a la liquidación del contrario, lo que no va a suceder".

"Cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar las cosas lleva tiempo, afortunadamente la mayoría de la agente está apoyando".

Pero dijo el presidente que no hay nada que temer y ahora con el estudio de la prensa, es que nos ubiquemos que hay otra realidad y hay algunos que no quieren entender y otros no se dan cuenta.

"Hay columnistas y analistas que no conocen al país, que no conocen a la gente y no tienen elementos para comprender que hay otras condiciones".

"Las redes sociales todo un fenómeno, antes quienes opinaban en los medios, muy pocos, ahora todos opinan y cada ciudadano es un medio de comunicación".

"No es censurar, pero no son sólo ustedes, es asunto de todos, eso es lo que estoy planteando de los conservadores y los halcones, los que tiene esa mentalidad".

