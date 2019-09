Sin prensa libre, menos democracia: Enrique Krauze

CHIHUAHUA.- “Sin un INE donde ciudadanos cuenten votos, sin una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente, sin un Banco de México fuerte, sin un Instituto de Transparencia responsable no hay democracia, pero sin un prensa libre hay menos democracia”, sentenció el historiador Enrique Krauze al participar en el Fórum Diálogos por la Democracia, organizado por El Heraldo de Chihuahua.

Durante la conferencia magistral “Reflexiones sobre la Democracia Actual”, afirmó que se debe tener distancia del poder, criticarlo siempre y aceptar si algo está bien. “En México tenemos una democracia joven, frágil e imperfecta, pero no la debemos de perder”, advirtió el intelectual, quien dijo que hay que defender y respetar a las minorías para que el poder no se corrompa. Además destacó que la democracia no se entiende sin libertad y sin contrapesos.

Recordó que fue precisamente en Chihuahua donde se gestó el primer fraude electoral contra el Partido Acción Nacional (PAN) y es en Chihuahua donde se gesta la democracia moderna.

“En los años 70 no era un tema de discusión, pue había un partido todo poderoso y la izquierda no pintaba, pero a principios de los años 80 empezó a estar en la agenda, en artículos y ensayos políticos”, dijo.

Krauze consideró, también, que la democracia en México dio un paso adelante cuando en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno y el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, gracias al Instituto Nacional Electoral, donde ciudadanos se encargaron de contar los votos y se dejaron atrás las prácticas “de bala y sangre en las casillas de votación”, y donde las elecciones se manejaban en la Secretaria de Gobernación.

Aunque el INE es imperfecto, como historiador dijo haber documentado épocas en las que las elecciones eran un tema salvaje, por lo que se pronunció por un órgano autónomo y bien financiado que siga velando por la democracia.

El escritor se pronunció por aprender de lo ocurrido en el Siglo XX, que fue atroz por la concentración de poder. “Sólo levanto la voz para lograr la conciliación devolvámosle la trasparencia a las palabras, no empleemos los adjetivo con tanta facilidad y tendamos un puente de diálogo con quienes pensamos distinto”.

En el mismo foro, Roberto Izurieta, director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington, consideró que el cambio político va de la mano con la evolución de la vida en sociedad marcada por los avances tecnológicos, por lo que es necesario desarrollar una capacidad de adaptación.

Sociedad "Falta mucho todavía" en el análisis de la libertad de expresión y redes sociales

Su participación giró en torno a los cambios que se presentan en el mundo en cuanto a la manera de vivir y concebir la realidad, de tal manera que al pensar que el mundo ha cambiado es necesario reconocer la importancia de la evolución dentro de la política, y para ello desarrollar una capacidad de adaptación dentro de la sociedad.

Las llamadas fake news también fueron un tema que abordó dentro de su participación, y las clasificó como una consecuencia del avance tecnológico en materia de comunicación, que han ocasionado una mayor desconfianza en los medios informativos que va de la mano con un desarrollo de criterio por parte de los consumidores.