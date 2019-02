Tenemos una herencia de obras inconclusas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dejaron “obras regadas” desde el sexenio pasado y la muestra son el Metro de Guadalajara y el tren México-Toluca, por lo que habrá de imponer denuncias ante la Fiscalía General de la República.

En estos casos vamos a presentar denuncia para no ser nosotros cómplices. Si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos y la instancia va a decidir, por eso la FGR autónoma e independiente

Dijo que en el tren de Guadalajara, de la que estuvieron a punto de inaugurarlo, se autorizaron para este año mil millones de pesos, pero cuando pido el reporte de cuanto se requiere para terminarlo, me platean que adicionalmente a los mil millones de 3500 millones de pesos para terminarlo el fin de año.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente AMLO [@lopezobrador_] informa que la inversión para la obra del Tren Toluca-CDMX aumentó de 20 mil a 65 mil millones de pesos https://t.co/c6rEIkBsKD pic.twitter.com/Yx4mJoORXY — El Sol de México (@elsolde_mexico) 26 de febrero de 2019

En la conferencia de prensa, López Obrador afirmó que se tiene que terminar antes la obra porque “ha generado mucho tipo de molestias. Es una obra que se debió terminar hace año y así muchas otras”.

Sostuvo que se autorizó presupuesto para que se dé mantenimiento en la infraestructura, siendo éste el 75 por ciento.

En el Salón Tesorería puntualizó que también se dio presupuesto para obras en proceso, porque son tantas que no va alcanzar, por lo que se ha reprogramado para el tren de Guadalajara con 4 mil 500 millones y el de Toluca-CDMX, 15 mil millones de pesos

“Estamos enfrentando lo que es de dominio público una situación de muchas irregularidades, una herencia de obras inconclusas de inversiones sin beneficios”, expresó.