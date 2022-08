TEPJF ordena volver a revisar si Sheinbaum y Ebrard cometieron actos anticipados de campaña

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó dos fallos de la Sala Regional Especializada y ordenó que se vuelva a analizar si el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cometieron actos anticipados de precampaña y campaña.

La sentencia de la Sala Superior echa para atrás dos determinaciones dictadas por la Sala Regional el 30 de junio y el 7 de julio pasados, en las que los magistrados negaron de manera unánime que la mandataria o el canciller hayan cometido violaciones a la normativa electoral.

Ambos fallos rechazaron las denuncias interpuestas por el PRI, instituto que acusó que la participación de ambos funcionarios en los eventos públicos de Morena celebrados en Estado de México y Coahuila durante junio pasado supusieron actos anticipados de precampaña y campaña de cara al proceso electoral de 2024.

El Revolucionario Institucional argumentó en sus quejas que la asistencia de Sheinbaum y Ebrard a dichos actos políticos les daba una clara ventaja frente a los posibles candidatos de la oposición a dos años de que se celebre la elección presidencial, hecho que vulnera la equidad de la contienda.

Sin embargo, la Sala Regional declinó en su momento los argumentos del PRI, pero este miércoles la Sala Superior revocó las dos sentencias ya que, a decir de los proyectos del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, incurrieron en una falta de fundamentación.

Según lo expuesto, los magistrados de la Sala Regional Especializada no argumentaron debidamente “porque, de los hechos denunciados y del contexto en el que se llevaron a cabo, no se actualizó el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña desde la perspectiva de los equivalentes funcionales; esto a su vez se derivó en que no se llevara a cabo un análisis exhaustivo de las denuncias y sobretodo de los hechos denunciados”.

Así, con una mayoría de cinco votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, se ordenó emitir nuevas sentencias con las observaciones de la Sala Superior a fin de ver si se mantienen o no los fallos.

Sobre estos actos proselitistas en el Estado de México y Coahuila, Claudia Sheinbaum ya fue sancionada por autoridades electorales. Sin considerar que son actos anticipados de campaña, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares contra la jefa de Gobierno en las que le ordenó abstenerse de asistir, convocar o invitar a eventos de este tipo.

Junto a ella, también fue sancionado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el senador Ricardo Monreal, todos ellos virtuales aspirantes a la candidatura de Morena en la elección de 2024, conocidos como “corcholatas”.

En su exposición de motivos para frenar los actos proselitistas, el consejero del INE, Ciro Murayama, señaló que el evento en Coahuila (y el Estado de México) tuvo “las características, mas que de un acto ordinario de la vida interna del partido asociado a lo que los estatutos del propio instituto político marcan, por ejemplo, para la renovación de sus dirigencias, la celebración de reuniones de sus órganos directivos, este fue un acto hacia afuera con todas las características de eventos de proselitismo electoral para tratar de convencer a la ciudadanía de adherirse electoralmente a un proyecto político”.