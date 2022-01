Tras cateterismo, AMLO sale de Palacio Nacional con su uniforme de béisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional la tarde de este lunes, a bordo de su auto blanco, modelo Jetta y vistiendo su camisola y gorra de béisbol, al parecer, para ejercitarse, luego que fue sometido el pasado viernes a una un cateterismo.

A tres días de que fue sometido a este procedimiento médico, el presidente salió a las 15:00 horas a bordo de su auto, acompañado de su chófer y una asistente de la ayudantía, como habitualmente lo hace cuando va a practicar béisbol.

Sociedad Tras padecer Covid-19, AMLO se da una escapada para jugar beisbol

Esta es la primera vez que sale el mandatario de Palacio Nacional desde el viernes que los médicos le realizaron la intervención y se espera que emita un mensaje en sus redes sociales para dar cuenta de su estado de salud.

Hoy por la mañana, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que los médicos le informaron que está bien de salud y puede seguir adelante con sus actividades.

“Ya lo he dicho, de modo que todo va muy bien, me garantizaron los médicos que puedo seguir adelante, me siento bien de salud y con mucho ánimo, con entusiasmo y además con el compromiso de seguir adelante, de seguir llevando a cabo la transformación en beneficio del pueblo y de nuestro querido México”.

Asimismo, amplío la información sobre su testamento, del cual dijo que tienen un agregado de carácter político, mismo que, dijo, aplica, mientras esté en funciones como presidente y solo se conocería su contenido si llegará a sucederle algo.

“Desde luego, esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República y también en general este testamento va a conocerse cuando yo deje de existir”, explicó.

Sobre el contenido de este documento expresó que no puede hablar de él, “es que no puedo dar más detalles, porque entonces irían a las notarías y ya no sería testamento”, dijo el presidente este lunes por la mañana.

El viernes pasado, de acuerdo con el mandatario, tuvo una recaída de salud y fue llevado a las 10:30 horas al Hospital General Militar, donde, luego practicarle algunos estudios, se le practicó a las 16:30 horas un cateterismo, procedimiento que infiltra una pequeña sonda por alguna de las arterias. La intervención médica tuvo una hora y media de duración y el presidente durmió en el nosocomio militar, para regresar el sábado a Palacio Nacional por la mañana.

El presidente este lunes agradeció a los mexicanos sus muestras de cariño y el estar atento a la evolución de su estado de salud.

“Entonces, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a todos los ciudadanos, a los mexicanos, hasta con los que tenemos diferencias. Cuando se trata de un asunto de salud hay solidaridad, hay muestras de afecto sinceras”, expresó.