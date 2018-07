Tras encuentro con Peña Nieto, AMLO se reunirá con el presidente Michel Temer

El presidente brasileño, Michel Temer, anunció hoy que aprovechará su participación el 24 de julio próximo en la Cumbre que tendrán en Puerto Vallarta los mandatarios de los países del Mercosur y de la Alianza del Pacífico para reunirse con virtual ganador de las elecciones en México, Andrés Manuel López Obrador.



Conversé por teléfono hace poco con López Obrador y nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en Puerto Vallarta, en México, durante la Cumbre Mercosur-Alianza del Pacífico

Michel Temer, presidente de Brasil





Telefonei há pouco para @lopezobrador_ e o felicitei pela vitória nas eleições no México. Trabalharemos para fortalecer ainda mais as relações entre nossos países. Combinamos de nos encontrar, em Puerto Vallarta, no México, na Cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico. — Michel Temer (@MichelTemer) 3 de julio de 2018



Temer añadió que durante la conversación, tras felicitar a López Obrador por su virtual victoria en las elecciones presidenciales del domingo en México, lo invitó a que trabajen juntos "por fortalecer aún más la relación entre nuestros países".



En Puerto Vallarta, que será sede de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú aprovecharán para encontrarse con sus homólogos del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



Ambos bloques, los dos mayores de América Latina, negocian desde hace varios meses una aproximación y un posible acuerdo de libre comercio.