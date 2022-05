Tribunal otorga suspensión provisional a tramo cinco sur del Tren Maya

Un tribunal federal de Mérida, Yucatán, confirmó la suspensión provisional de las obras realizadas en el tramo cinco sur del Tren Maya, debido a que no existe la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) necesaria para todos los proyectos del Gobierno Federal.

La decisión de suspender este tramo, que es realizado de Playa del Carmen a Tulum, fue del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto circuito, que por decisión unánime frenó de manera temporal la elaboración del proyecto emblema de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En términos generales, esta suspensión tiene el efecto de que “se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución”.

La suspensión original fue concedida por el juez Adrián Novelo, titular del Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, quien de manera paralela celebrará hoy una audiencia incidental en la que decidirá si transforma esta suspensión provisional por una definitiva.

De proceder el cambio, significaría que las obras no podrían reiniciar hasta que no haya concluido este juicio, que podría tardar meses, o hasta que el Gobierno no presente la MIA, obligación establecida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

La autorización provisional para que se realizarán las obras de este tramo del Tren ocurrió luego de que el Gobierno Federal publicará un acuerdo el mes de noviembre por el cual que ordenó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar proyectos de infraestructura, desarrollo social y turismo en tan solo cinco días con el objetivo de “agilizar trámites y que los trámites burocráticos no detengan /las obras”.

Bajo este argumento el gobierno presentó dos recursos de queja para impugnar esta suspensión provisional del Tramo Cinco, pero magistradas y secretarias en funciones de magistradas del Tribunal declararon infundados dichos recursos.

En el plan original de la construcción del Tramo Cinco del Tren Maya se tenía contemplado que este pasaría sobre la carretera 307, pero por la intervención de empresarios hoteleros de la zona el Gobierno tomó la decisión de construir el Tren cinco kilómetros selva adentro, lo que provocó diversas protestas que llevaron a el trámite de diversos amparos para frenar las obras.