Así celebrará AMLO su primer año de gobierno

Para el primer aniversario de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea festejar con un cuarto informe de gobierno en la plancha del Zócalo.

Durante la conferencia mañanera comentó que inicialmente había pensado realizarlo en el patio central de Palacio Nacional, pero para no perder la cercanía con los ciudadanos, analiza rendirlo en la Plaza de la Constitución, con todo y festival musical.

“Yo tenía pensado que, al cumplir un año de gobierno, pues íbamos a hacer un acto aquí en el Patio Central, pero como estoy viendo las cosas, porque se está avanzando mucho, pues a lo mejor va a ser en el Zócalo para informarle a todos los mexicanos. Ahí lo dejo de tarea para ver qué opina la gente”, adelantó.

López Obrador explicó que no se trata de una fiesta, sino de un informe en el que detalle los avances en este primer año, pero no descarta que algún “jaranero quiera venir, un flautista” como Horacio Franco, quien arrancó con los festejos del aniversario del triunfo del 1 de julio, mismo en el que leyó su segundo informe de gobierno.

“Sería un acto, un informe, pero digo, no van a faltar los músicos ¿por qué no vamos a tener música? No, un informe, pero puede haber bandas, música del país. No cuesta porque ayudan mucho los músicos”, consideró.

El último informe se realizó el pasado 1 de septiembre, el cual por ley se entrega cada año a la Cámara de Diputados a través de la Secretaría de Gobernación. Este fue el cuarto, pero hasta ahora es el único oficial.

Cabe recordar que cada tres meses realiza una evaluación al interior de su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, para revisar el avance de las políticas públicas y los proyectos de gobierno.