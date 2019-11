Delincuentes usan a jóvenes adictos para cometer crímenes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró qué hay personas con un nivel de descomposición extremo y que son los que cometen crímenes y asesinatos al estar bajo los efectos de las drogas.

Por tanto, se comprometió a que se va a terminar la complicidad entre autoridades y delincuencia, “no se habrá de respetar a los delincuentes, por lo que se les habrá de castigar”, al tiempo de apuntar que ellos no tienen precio, pero “nuestra dignidad no tiene precio”.

Subrayó que cuando están en los enfrentamientos, la mayoría de los delincuentes están drogados y en “una enajenación irracional, situación que está probada” y resaltó que en Culiacán, los delincuentes estaban drogados.

Dijo que se debe evitar llegar a eso, razón por la que es importante atender las causas; recordó que en el periodo neoliberal pensaban que todo llevaba tiempo, pero se llegó al punto de la irracionalidad.

López Obrador comentó que se llevará tiempo, pero "es mejor prevenir que lamentar".

“Hasta en la medicina es mejor prevenir que curar, cuesta menos y es más eficaz. Es lo mismo, vamos a luchar y procurar que haya una sociedad mejor y no la degradación que significó la política neoliberal”.

“Nos va a llevar tiempo, pero vamos bien y al no haber complicidad entre autoridades y delincuencia, ya que no se habrá de respetar a los delincuentes, se can a castigar. Nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”.

Afirmó que respeta mucho a quienes piensan que con la fuerza, con medidas coercitivas o la guerra se va a resolver el problema de la inseguridad, señalando que tenemos un Ejército preparado, profesional y con el armamento necesario, pero no es usar la violencia para combatir la violencia”.

El Primer Mandatario acotó que esta es otra estrategia, sin embargo, se ha avanzado poco.

Destacó que existe la Guardia Nacional y ya se están capacitando nuevos elementos, “vamos a seguir avanzando", reiteró.