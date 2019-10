Operativo en Culiacán, un imprevisto, una cosa no cuidada: Cuauhtémoc Cárdenas

Diversas opiniones y críticas fueron las que derivó lo ocurrido en Culiacán cuando tras un enfrentamiento contra el crimen organizado, las autoridades decidieron liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

Sin describirlo como un error, el político Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano dijo que había sido "un imprevisto, una cosa no cuidada, no estudiada y con los resultados que ya conocemos”.

Resaltó que el Gobierno debe “tomar en cuanta lo que sucedió para que no se vuelvan a repetir”.

Entrevistado en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Nosotrxs, Cárdenas destacó que no se puede negociar con la delincuencia organizada, "no es la solución"; sin embargo, no consideró que en México exista un “estado fallido”.

Asimismo refirió que a un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador “es pronto para hacer juicios definitivos”, por lo que “vamos a ver qué sigue y cómo sigue”.

Cuauhtémoc Cárdenas manifestó que en México es importante tener una sociedad organizada en estos tiempos para buscar los cambios que está demandando el país.

Destacó que organizaciones de la sociedad civil como Nosotrxs, tiene causas muy definidas y en función de ellas hay que valorarla, “ni es la que puede hacer todo, pero puede hacer cosas muy importantes que toma como causas propias”.