Archivaldo Guzmán no fue detenido, revira Durazo a The New York Times

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP), negó que Iván Archivaldo Guzmán, el otro hijo de Joaquín Guzmán Loera haya sido detenido en el operativo del jueves pasado en Culiacán Sinaloa.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que el único detenido fue Ovidio Guzmán López, mientras que Iván Archivaldo fue el encargado de generar las movilizaciones y enfrentamientos por calles de esa población.

"En el inmueble que fue asegurado por el personal que participó no estaba Iván Archivaldo. Él estuvo fuera y de hecho, fue uno de los promotores de la movilización de diversos integrantes de la organización criminal en Culiacán", refirió.

La declaración de Durazo surge luego de que el periódico estadounidense, The New York Times publicara el pasado 18 de octubre que Iván Archivaldo sí fue detenido por militares pero sus sicarios lograron rescatarlo.

"Iván fue inicialmente capturado por el Ejército, pero sus secuaces rápidamente superaron a las Fuerzas Armadas y aseguraron su liberación", se lee en el reportaje de Azam Ahmed, corresponsal en México del diario.

Citando a exfuncionarios estadounidenses y a dos personas con información sobre el tema, que no están autorizadas para hablar publicamente, detallaron que una vez libre, Archivaldo "orquestó una asombrosa demostración de fuerza para asegurar la libertad de su hermano Ovidio".

Sobre el mismo tema, Durazo negó que en el operativo haya participado la DEA, y aclaró que sólo fueron fuerzas federales quienes participaron en el operativo.

Narcos utilizaron armamento de EU

Durazo Montaño aclaró que luego de estos hechos, el gobierno de México y de Estados Unidos tienen contemplado sellar las fronteras, Puertos Marítimos y Aéreos con la finalidad de evitar el tráfico de armas.

Aclaró que durante el enfrentamiento del jueves pasado se detectaron armamento de uso exclusivo del ejército de EU, por lo cual dijo que deben de atender el problema.

En su mensaje Durazo Montaño aclaró que el tema de inseguridad no va a terminar de un día para otro, aunque sí el de la estrategia de seguridad, donde resaltó que no se va a regatear esfuerzos, recursos y empeños para dar cuanto antes de los resultados que la gente está esperando.

Con respecto al juicio político que se está solicitando en su contra, indicó que no será procedente, luego que la solicitud tiene un altísimo componente político.

Indicó que la comparecencia será en la Cámara de Diputados y Senadores por el tema Culiacán, y ahí hablará ampliamente sobre el tema – Operativo fallido de Detención de Ovidio Guzmán – pero adelantó que la Administración para el Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés, no participó.

Por otro lado mencionó que será en su comparecencia ante el Congreso Federal como en el Senado de la República donde explicará puntualmente sobre los hechos que ocurrieron en Culiacán, Sinaloa.

Detalló que, el problema de inseguridad no se generó de un día para otro, y no se resolverá de un día para otro, lo que sí es de un día a otro es el cambio de la estrategia, y el compromiso del gobierno del presidente de no regatear esfuerzos, recursos y empeños para dar cuanto antes los resultados que la gente espera y merece en materia de seguridad.

En torno a la legalidad de las drogas, han expresado que, los resultados de la política prohibicionista ya se agotaron que hay que revisar el tema con una visión actualizada sobre esa problemática, pues hay que recordar que la política prohibicionista inicio en la década de los 70 en Estados Unidos y hoy 70 años después ese mismo país ha ido revisándola.

“Esas decisiones que impactan de fondo a la ciudadanía, al país debemos de tomarlas de común acuerdo, y por su complejidad valdría la pena una restricción colectiva sobre el tema”, destacó.

Alfonso Durazo Montaño estuvo este jueves en el estado de Oaxaca, donde entregó patrullas a elementos de la SSP Local.