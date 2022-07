PRD advierte que coalición Va por México no irá por reforma electoral

El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que la colación Va Por México no irá por la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además de ser regresiva, esta no pasará en Cámara de Diputados.

Zambrano Grijalva, advirtió que ni el PRD ni la coalición “Va por México” acompañarán esta reforma electoral retrógrada y antidemocrática que quiere implementar el titular del Ejecutivo, la cual, tiene como uno de sus objetivos desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Que quede clara la postura del PRD y de la coalición, no vamos a ir a ninguna reforma electoral, no acompañaremos una iniciativa regresiva para el país, no apoyaremos que quieran desaparecer al órgano electoral, para que el gobierno federal controle las elecciones”, puntualizó.

El líder del sol azteca, aseguró que esta reforma no pasará al igual que sucedió con su reforma energética e insistió en que el mandatario federal está actuando como un dictador y no está dimensionando el daño que causaría esta iniciativa en caso de aprobarse.

“Téngase en cuenta que se necesitan reformas constitucionales para ello y no lo vamos a permitir, que les quede bien claro que vamos a respaldar al INE y a todas y todos los mexicanos”, enfatizó.

Por otro lado, Jesús Zambrano se refirió a la jefa de gobierno como una delincuente que ha violado las leyes al mantener sus actos de campaña, ante la desesperación de la competencia interna de Morena.

“Jesus_ZambranoG La delincuente electoral @Claudiashein sigue sin acatar las decisiones de las autoridades electorales que le prohíben hacer actos de proselitismo y de propaganda a favor de "su" presidente todo para desaparecer al @INEMexico . Debe ser inhabilitada!”, manifestó Jesús Zambrano.