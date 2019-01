Venezuela no es asunto de simpatías: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que su postura ante el gobierno de Venezuela “no es un asunto de simpatías”, sino de respetar la política exterior de México, a la vez que reclamó a los conservadores por no pronunciarse cuando gobiernos afines cometen atropellos.

“Debe de entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior […] Y los conservadores quisieran que nos metiéramos en estos casos, pero se callan cuando se cometen también atropellos de parte de gobiernos afines al conservadurismo”, sostuvo durante la conferencia matutina.

🔴[EnVivo] Vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo: AMLO [@lopezobrador_] https://t.co/vvkehCXPjy pic.twitter.com/KWAnLjwmAF — El Sol de México (@elsolde_mexico) 7 de enero de 2019

López Obrador sostuvo que no condenará ni intervendrá en el proceso de reelección en el país bolivariano, sin embargo, si está dispuesto a entablar un diálogo con el presidente Nicolás Maduro respecto a las violaciones a los derechos humanos y el éxodo de venezolanos que huyen de la violencia en su país, surgida a partir del conflicto político.

“Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, un principio constitucional, pero diálogo sí, en todo lo que podamos dialogar”, argumentó.

Insistió en que no se había reunido con Nicolás Maduro antes del 1 de diciembre y mantendrá su postura neutral ante el conflicto político, en apego al artículo 89 de la Constitución Política, donde se estipula que el presidente de México no puede intervenir en la soberanía de otros países.

🔴[EnVivo] Para mí la mejor política exterior es la interior: AMLO [@lopezobrador_] sobre el tema de Venezuela https://t.co/vvkehCXPjy pic.twitter.com/cDvgNYi02F — El Sol de México (@elsolde_mexico) 7 de enero de 2019

Ante ello, apuntó que corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su titular, Marcelo Ebrard, designar a un representante del gobierno mexicano para que asista a la toma de protesta de Maduro Moros.

“Nosotros preferimos la neutralidad, no meternos. Y, repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender […] Al presidente Maduro lo conocí el día de la toma de protesta, no lo había visto. Yo creo que lo vio más Fox y Calderón, como dato, nada más”, expresó.

López Obrador aclaró que las declaraciones respecto a la postulación de Jeremy Corbin para encabezar el gobierno británico, las ha hecho a título personal y como amigo del líder del Partido Laborista en Gran Bretaña.

También anunció que el próximo 30 de enero recibirá en Palacio Nacional al Rey de España, Felipe VI.