Vergonzoso que Alito Moreno pida a Beatriz Paredes declinar: AMLO

Andrés Manuel López Obrador consideró que “es vergonzoso” que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, sugiriera a su aspirante presidencial, Beatriz Paredes que abandone el proceso del Frente Amplio por México (FAM) para dejar el camino libre a Xóchitl Galvez.

Al recordar en su mañanera de este miércoles las declaraciones de "Alito" Moreno sobre la posibilidad de que decline Paredes Rangel por la senadora panista, López Obrador dijo de forma irónica sobre el proceso “ya está todo planchado”.

“¿Ustedes creen que me voy a equivocar sobre quién quedará como candidato presidencial del bloque opositor? No, no, todo está planchado ya, el asunto es que se ponen nerviosos porque dicen '¿y qué tal que no resulte?'", dijo el mandatario federal.

Desde hace dos meses el presidente había apostado en Palacio Nacional que los líderes del FAM (PAN, PRI y PRD), junto con el empresario Claudio X. González, habían acordado que sería la senadora Gálvez la candidata presidencial de su coalición en 2024.

“Se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, no quieren ningún riesgo”.

AMLO envía mensaje a Paredes

Sin embargo, el Ejecutivo le envió un mensaje a la senadora Paredes para que no se baje de la contienda como lo pide su líder político: “¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!”, ironizó el mandatario.

“No quieren ningún riesgo. Es que ya hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle a los mandamases que no salió (Gálvez). No, yo no me equivoco, los conozco muy bien. Son muy burdos, mucho, mucho, muy burdos, son predecibles, a leguas se les identifica y se les ve”, dijo el presidente.

Es vergonzoso, dice AMLO

También expresó en referencia a Moreno que es vergonzoso que el líder de un partido “le diga a una dirigente de ese mismo partido ‘ni modo, no saliste', o como decía don Adolfo Ruiz Cortínes: ‘ni modo, perdimos’”.

Finalmente, el presidente se refirió al proceso interno del FAM y aseguró que quedará trunco si declina Paredes por GálveZ.

"Es como el águila mocha ¿se acuerdan? Ahora resulta que el proceso va a quedar 'mocho' porque sino lo terminan, se supone que tenían que seguir un proceso que no van a concluir”, vaticinó.

El lunes pasado, Moreno dejó la puerta abierta para que Paredes decline por Gálvez, porque dijo que las encuestas no favorecen a la priísta. Asimismo, dijo que este miércoles el PRI haría un pronunciamiento en torno a la candidatura de Paredes.

“El partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre”, dijo el líder tricolor.

Más tarde envió un mensaje en el que aclaró que su partido apoyará a cualquier de las dos aspirantes que sea elegida como candidata del FAM.