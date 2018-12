Fox dice que sueldo de AMLO es un abuso

El expresidente Vicente Fox criticó el sueldo que recibirá Andrés Manuel López Obrador como Jefe del Ejecutivo Federal.

A través de redes sociales, Fox calificó el salario de López Obrador como un “sueldo millonarios de 83 veces el salario mínimo”.

Que abuso!! de @lopezobrador_ increible!! asignarse a si mismo un sueldo millonario de 83 veces el salario mínimo.

Que pensara el 30% de los Mexicanos que ganan salario mínimo y peor aún los que no lo ganan.

Además en carisimo avión y no en autobús como viaja la mayoría d l Mx — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 16 de diciembre de 2018

Tras la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el exmandatario criticó a López Obrador por el monto que recibirá, que de acuerdo con los datos difundidos en el documento será de 108 mil 656 pesos mensuales.

Además, Fox preguntó qué pensarían el 30 por ciento de los mexicanos que ganan el salario mínimo sobre el sueldo que recibirá López Obrador.

Le responden en redes

Pero el comentario del expresidente no fue aplaudido por usuarios de redes sociales, sino todo lo contrario, pues fue criticado por sus comentarios.