Xóchilt Gálvez se lanza contra Samuel García: pide no votar por caras bonitas

La precandidata presidencial, Xóchilt Gálvez Ruiz en un dialogo con estudiantes universitarios aprovechó el encuentro con los para criticar a su contrincante, Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC), y pidió no dejarse llevar por caras bonitas o tiktoks divertidos.

Durante su visita a la Universidad Anáhuac, la precandidata del bloque PAN, PRI y PRD llamó a los universitarios a vencer la apatía que les provoca a algunos la política y pidió que participen y se informen, mientras aludió al precandidato de MC al expresar: “no se vayan solo con tiktoks divertidos, con caras bonitas, porque pues eso les dura un ratito”.

En ese mismo tono, Gálvez insistió en referencia a García Sepulveda: “El señor de los fosfo fosfo en Nuevo León dijo que no se iba a ir, que iba a estar, que él no iba a hacer lo de El Bronco, ¿ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra?”, reprochó la panista.

Además, anunció que el próximo martes va a presentar a su equipo de campaña de manera completa y el miércoles presentará al grupo de especialistas que la van a acompañar, “porque yo no soy todóloga, aquí se va a acabar el hiperpresidencialismo”, dijo en una clara critica al estilo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Previo a su encuentro con los estudiantes, Gálvez criticó el encuentro de Sheimbaum con el presidente en Palacio Nacional y dijo que ella no tiene capacidad de decidir sola. También en la charla universitaria dijo que no recibe línea y ningún hombre la manda.

En la charla con los universitarios de la Anáhuac del Norte, la senadora también criticó el proyecto de las universidades Benito Juárez de López Obrador y dijo que no son verdaderos centros de estudio porque tienen una educación muy deficiente.

Además, ante casi mil 500 alumnos reunidos en el auditorio de la Universidad Anáhuac negó que se hubiera presionado a los estudiantes para que acudieran como acarreados a su encuentro, como presuntamente se denunció en redes sociales.

Por otra parte, en el conversatorio dijo que la educación ayuda a superarse como ocurrió con ella y agregó que “esa es la manera en que realmente podemos abandonar la pobreza”.

Dijo que, para ella, “la manera de sacar a este país adelante es trabajando” y enfatizó que la honradez quizá sea el valor más importante. “El ser honrado creo que es algo que deberían de tener todos los políticos que quieren servir a los demás”.

En el diálogo con Gálvez los jóvenes la ovacionaron cuando dijo que ella puede mirar a los ojos a todos porque aseguró que jamás en su vida se ha robado un centavo: “Yo los puedo mirar a los ojos a todos y decirles: jamás en mi vida me he robado un centavo, soy una empresaria, sí, soy una empresaria exitosa, me siento orgullosa de ser una empresaria exitosa”.

En este sentido, aludió al presidente López Obrador y sus hijos, en referencia a sus presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias: “A diferencia de algunos personajes que no pueden decir de qué trabajan sus hijos, hay unos talegones ahí que andan de vividores, yo sí les puedo decir que mis dos hijos son gente de bien, los dos están en la empresa, los dos le luchan todos los días para sacar adelante”, apuntó.

Aprovechó para criticar al Gobierno federal por no haber permitido que se designen a los comisionados del INAI y dijo que es porque no quieren que se conozcan los sobrecostos de obras públicas como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, cuyo costo de esta última obra es mayor, dijo, a los 20 millones de dólares.

“Por cierto, faltan tres días para que refine 170 mil barriles diarios y les puedo asegurar que no va a salir un maldito bidón de gasolina; o sea, son ineptos y además son corruptos”, dijo la panista.

También refirió que existe un grave riesgo de inseguridad en el país, principalmente para los jóvenes y recordó el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Los Altos de Jalisco y resaltó que el país ha perdido la brújula: “¿En qué momento estamos viviendo tanta crueldad, tanta violencia y las autoridades no han hecho absolutamente nada?”.

Asimismo, recordó los altos índices de violencia, particularmente en contra de mujeres y resaltó que México ha llegado a la escalofriante cifra de 170 mil personas asesinadas.

“Todos los días desaparecen seis mujeres, todos los días violan a 54 mujeres, todos los días asesinan a 10 mujeres, el saldo de este gobierno son 170 mil personas asesinadas”, expresó.

Comentó que hay tantos asaltos que, obviamente, las personas de escasos recursos “ya vienen preparados con sus 20 pesos en la mano y con su teléfono chafa para que lo asalten”.

En otro orden de ideas, la precandidata dijo que a descubierto que además de la inseguridad, a los jovenes les precoupan las oportunidades de desarrollo, lograr una vivienda, el medio ambiente y la contaminación, la movilidad y en planes de retiro.

Planteó ante los estudiantes la necesidad de crear un sistema nacional integral de cuidados y propuso en materia ambiental actualizar la ley de emisiones para que México cumpla con al menos el 35 por ciento de las energias limpias para 2040.

Mencionó que en el pais ha faltado en primer lugar: certeza jurídica, y que la ley se cumpla; además, reducir la burocracia en materia de permisos. En segundo destacó que se requiere brindar seguridad pública, “si no mejoramos la seguridad no va a haber el número de inversiones que quisiéramos”, dijo. Y, en tercer lugar, dijo que se necesita que haya agua y energía limpia, con plantas de tratamiento de agua para lograr la autosuficiencia.