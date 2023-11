Lagos de Moreno es mucho más que violencia: Xóchitl Gálvez

En la región de Jalisco que se enlutó a partir de la desaparición de cinco jóvenes, Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón (conformada por PRI, PAN y PRD), sostuvo que: "Lagos de Moreno es mucho más que violencia , hay jóvenes con sueños, los jóvenes no deberían de morir". Presentó a los militantes un programa nacional de Viviendas para los jóvenes.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dijo que quiere ser presidenta de este país para cambiar lo que está mal, "soy una mujer con mucha fuerza y ovarios", manifestó al sentirse identificada con jóvenes emprendedores que han parecido sacrificios y obstáculos para salir adelante.

"Podemos resolver el tema de la seguridad que es lo que más me pidieron los empleados y jóvenes y para ello se requiere cabeza que haga una buena estrategia, corazón y carácter y eso lo tengo para meter en orden a los delincuentes, me sobra carácter, me sobran ovarios, no acepto que tengamos un país en dónde vivamos con miedo", dijo.

Mientras el gobierno siga diciendo que todo está bien no se va a encontrar una solución, apuntó la precandidata: "Todos los días matan a 10 mujeres, todos los días violan a 54 mujeres, hoy tenemos cerca de cinco mil feminicidios en lo que a de este gobierno y 12 mil mujeres asesinadas, es una cifra terrible, que nos debería poner a todos a pensar que está pasando", lamentó.

"Ellos (Gobierno) no quieren que extrañes a las mujeres desaparecidas, ellos no quieren que busquen a sus hijos desaparecidos, siempre le echan la culpa a otro gobierno, culpan a Calderón y él se fue hace cinco años, perdón once años, a Peña ni lo toca".

Hay de dos sopas o " nos conformamos con lo que hay o salimos adelante", subrayó..

Recordó lo ocurrido con los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno que a todo México conmocionó "cuando supe que venía a Lagos de Moreno no pude dejar de pensar en ese espantoso video, porque lo ví, fue una cosa de dolor, yo tuve que sacar en mis redes el luto por esos jóvenes y tuve un día completo de reflexión de que no estábamos haciendo bien en este país. Porque nuestros jóvenes tenían que tener este destino, porque la principal causa de muerte en nuestro país es el homicidio".

Los jóvenes no deberían de morir, sino deberían de tener sueños como casos como el de Jaime que es el director de un Parque Industrial," estudió, viene de abajo, porque su mamá vendía cosméticos y su mamá luchó porque saliera adelante o el caso de Leonel que cuenta su historia que tuvo que estudiar y trabajar y no le alcanza lo que gana y como sueña para emprender su empresa. Aquí en Lagos de Moreno se requiere gente haga instalaciones eléctricas, que programe robots, gente que de servicio a la industria que está llegando a Lagos de Moreno". Está el caso de Osvaldo, un científico nato agregó.

Estos jóvenes de esfuerzo le hicieron recordar su historia, dijo porque los jóvenes manifestaron que nadie les presta dinero porque a ella le sucedió igual y 35 años después es la misma historia.

Los emprendedores no tienen apoyo. Criticó que se haya cancelado el Instituto del Emprendedor. Lagos de moreno es mucho más que violencia, hay sueños de jóvenes que quieren emprender su negocio, que luchan por ser mejores mexicanos.

Se tiene que voltear al campo porque es el que da de comer a todos los mexicanos, añadió.

Habló que como ellos también sus inicios fueron difíciles y que los bancos que no le quisieron prestar hoy se pelean por hacerlo."Cuando me fue bien puse una fundación para niños indígenas que sufrían desnutrición y la papilla era un atole de masa al que le agregabámos leche y aceite, azúcar, aminoácidos y calorías y con ese atole recuperabámos a los niños, en seis meses recuperaban peso y talla".

Se debe pugnar por una política agroalimentaria enfocada a fortalecer la nutrición, comentó.

No se puede abandonar a los productores y por ello se deben recuperar los 29 programas de apoyo al campo.

Advirtió que por eso ha provocado “que el campo esté tronando y el próximo ciclo no habrá dinero para sembrar porque la sequía fue tan brutal que dejó a las familias sin recursos. Desgraciadamente vamos a llevar a la pobreza a gente que antes no era pobre".

Xóchitl Gálvez, destacó que Lagos de Moreno es de esos polos que tienen todo para salir adelante, y lo único que necesita " es un gobierno que no los estorbe, un gobierno que los deje trabajar, un gobierno que los impulse, que les de lo necesario.Se ha caracterizado por un lugar de agroindustria. Jalisco es el granero del país, alimenta a millones de mexicanos.

Reconoció que cree en los programas sociales, está el de Jóvenes Construyendo el Futuro pero dando habilidades como inglés y oficios diversos.

Sobre todo porque la industria automotriz migrará a la electromovilidad y para ello necesitaran empresas de la cadena de valor que fabriquen las nuevas autopartes de la industria de la auto electromovilidad. Es el futuro del mundo, manifestó.

