Fox llama "dama de compañía" a Mariana Rodríguez; ella responde y lo acusa de violencia

El expresidente de México, Vicente Fox atacó a través de su cuenta de X a Mariana Rodríguez y la calificó como “dama de compañía”.

“PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA !! nHAY MUCHO DETRAS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑIA”, señala el tuit del exmandatario.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.



No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. https://t.co/lUF92HtLL1 — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

Mariana Rodríguez respondió al expresidente y le pidió que no se refiriera a ella de esa forma ya que no era un accesorio. “Señor, no soy una dama de compañía. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer”, reprochó.

En otro tuit le recordó a Fox que hoy era el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas y que lo que estaba haciendo era violentarla.

Lo que usted hizo, se llama violencia.



Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta. https://t.co/lUF92HtdVt — Mariana Rodriguez (@chavacanamayor) November 25, 2023

El exmandatario respondió a Mariana Rodríguez, dijo que él no era “NINGUN MACHIN” y dijo que estaba convirtiendo su post en un asunto de género cuando no era nada de eso.

NO SOY NINGUN MACHIN Y A LAS PRUEBAS ME REMITO.

LA ONDANADA PROBOCADA POR

INFLUENCER PIERDE SU OBJETIVIDAD.

AL OFENDIDO VERDADERO DISCULPAS

AL ENTENDIDO DE LO QUE SE TRATA, SIGAMOS ADELANTE.

MEXICO ES PRIMERO!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

HAY QUIENES PRETENDEN CONVERTIR EL DEBATE ELECTORAL EN DEBATE DE GENEROS.

QUE EQUIVOCACIÓN

SI NOS AMAMOS Y NOS RESPETAMOS. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 25, 2023

Horas antes el exmandatario se refirió a Xóchitl Gálvez como un “Transformer”. Frente a ello, la candidata por la presidencia del Frente Amplio por México condenó los dichos de Fox contra ella y Mariana Rodriguez. “Si atacan a una nos atacan a todas”.