Xóchitl Gálvez lamenta espionaje de Ernestina Godoy a políticos opositores en CDMX

La virtual candidata opositora a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez lamentó que el Gobierno de la Ciudad de México esté realizando prácticas de espionaje como lo dio a conocer el diario estadounidense The New York Times.

“Yo siempre he vivido con el espionaje. Me queda claro que estamos siendo espiados. Me parece lamentable porque es de lo que siempre el presidente se quejó (Andrés Manuel López Obrador)”, dijo la senadora hidalguense y defensora del bloque opositor “Frente Amplio por México”.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Subrayó que es lamentable que, hoy, el partido en el poder, Morena, realice las mismas prácticas de las cuales se quejó.

CDMX PAN se opone a ratificación de Ernestina Godoy tras investigación de red inmobiliaria

Asimismo, hizo votos para que las personas que han sido espiadas, como su compañera de bancada, la senadora Lili Téllez y, el alcalde capitalino panista de Miguel Hidalgo, Santiago Taboada denuncien estos actos.

De acuerdo con el diario The New York Times, la Fiscalía de Ciudad de México, encabezada por su fiscal general, Ernestina Godoy solicitó los registros telefónicos de políticos y funcionarios, según consta en expedientes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Muchas de las personas vigiladas dicen que se les siguió por razones políticas.