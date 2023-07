Xóchitl Gálvez promueve amparo contra dichos de AMLO; acusa que viola sus derechos

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, promovió un amparo en contra de las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su persona.

La senadora panista acudió ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, y acusó que las declaraciones y calificaciones hechas por el mandatario federal atentan contra sus derechos humanos.

En los registros públicos del Consejo de la Judicatura Federal no se detalla qué afirmaciones busca sean analizadas por el juez Martín Adolfo Santos Pérez, sin embargo, señala que el presidente López Obrador violó los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución mexicana.

El primero habla sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos que tiene una persona, el artículo 14 se refiere a que un ciudadano sólo puede ser privado de su libertad, propiedades y derechos derivado de un juicio ante los tribunales y el 20 establece los principios generales de un proceso penal.

Por su parte, en el artículo 16 enmarca que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”, derecho que habría sido violado el pasado 14 de julio por el presidente López Obrador cuando divulgó presuntos datos y transacciones de dos empresas en las que, por separado, Xóchitl Gálvez y su hija participan como socias.

La acción, según explicó a este diario Mario Di Constanzo, extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), violaría además el derecho fiscal, lo cual constituye un delito.

No obstante, ante la falta de especificidad, el juez Santos Pérez dio un plazo de cinco días a la senadora para que en cinco días aclare lo reclamado. De no hacerlo, advirtió, se tendrá por no precentada la demanda de amparo, con lo que no será admitida para su análisis.