Yo no digo mentiras: AMLO tras ser increpado por cifras de inseguridad

(Benito Juárez,Quintana Roo).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que los homicidios en Quintana Roo bajaron en un 58.5%, pero en junio hubo un aumento del 44%, respecto a mayo.

Después de ser increpado por una reportera sobre las cifras de inseguridad en el estado, López Obrador pidió que se proyectaran las cifras de esta mañana, donde se lee que en los primeros 22 días del mes, han asesinado a 36 personas.

“Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, es lo que estimo más importante en mi vida y no engaño”, aseveró el primer mandatario ante los cuestionamientos.

De acuerdo con los reportes que han recibido, en el mes de diciembre del 2018 cometieron 75 homicidios diarios, en abril 69, Mayo cerró con 32, pero en lo que va del mes ya ejecutaron a 36 personas.

Además, la reportera reprochó que se hayan asesinado a tres periodistas y otros dos huyen del crimen organizado, por lo que advirtió al presidente de la República que sus datos son erróneos.

López Obrador reiteró que respeta la postura de sus disidentes, pero seguirá defendiendo la información que le entregan todas las mañanas en la reunión con el gabinete de seguridad.

“En seguridad, en efecto hay problemas. No me dejo engañar, por eso no delego, por eso todos los días de 6 a 7 de la mañana recibo todo el parte de todos los días de todos los estados”, reviró.