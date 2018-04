Zavala aplaude la intervención de obispos para calmar violencia

La candidata sin partido a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que ante la ausencia y la debilidad del Estado, los obispos han intervenido para “calmar” la situación de violencia que se vive en algunas regiones del país, al tiempo que se pronunció en contra de dar amnistía a los crimínales.

Al participar en una reunión con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Zavala indicó que no es justificable que desde una candidatura a la Presidencia de la República se trate de pactar con el crimen, ya que ella se encargará de llevar a los delincuentes ante la justicia.

“Entiendo perfectamente, que frente a la debilidad o a la ausencia del estado, es cuando los obispos intervienen para tranquilidad de las familias. Lo que no es justificable, es que desde el Estado o de una candidatura a la Presidencia, hablé de pactar con los criminales, eso les dije claramente que como candidata a la Presidencia y como Presidenta de la República, yo no daré amnistía ni pactaré con el crimen, sino que llevaré a los delincuentes ante la justicia.

“Lo que no es justificable es que el Gobierno no intervenga y haya esa ausencia del Estado, además es entendible que un obispo o un pastor, o cualquier líder de organización social trate de calmar las cosas, el problema es el Estado que no enfrenta a la delincuencia”, externó.

Margarita Zavala manifestó a los Obispos, encabezados por Monseñor Francisco Robles Ortega, que ella es una candidata a la Presidencia a la República y que va por todos los votos de los feligreses, además de apuntar que ella es una “hija de la iglesia, nacida en una familia católica, sin privilegios, una familia común”.

Foto: Mauricio Huizar

“Yo les habló aquí en amor filial, una hija de la iglesia. Yo nací en una familia católica, sin privilegios, ni sociales, ni religiosos, una familia común, como la inmensa mayoría de las familias de sus Diócesis. Aprendí a ser una laica comprometida y con mi fe y la congruencia ha sido el elemento fundamental de mi actuar en la vida política y en la vida privada”, detalló

La abanderada independiente aseveró que ser candidata es uno de los honores patrióticos y sabe cual es su responsabilidad.

“Yo soy candidata a la Presidencia de la República y voy por todos los votos, y desde luego los de sus feligreses, pero también es cierto que sé la responsabilidad que tengo y que la candidatura a la Presidencia de la República, y miren que he tenido honores patrióticos, en sentido del honor, sé también que como candidata es uno de los más grandes honores que he recibido o el más grande en términos patrióticos”.

Por último, acoto que a pesar de que tiene profundas diferencias con los demás candidatos a la Presidencia de la República, todos merecen externar respeto, ya que al día siguiente de la elección se tendrá que sacar adelante a México.

“Se que también sirve para unir, ha unido a los mexicanos y yo tengo profundas diferencias con Ricardo Anaya, con Meade y con López Obrador, pero al final de cuentas también sé que nos tenemos que merecer respeto unos a otros y también sé que al día siguiente de la elección sí amanece para México y que todos tendremos una tarea para sacar adelante a nuestro país”, finalizó.