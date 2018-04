Quienes buscan detener el NAIM no tienen sustento para hacerlo: Presidencia

El Gobierno de la República evidenció que quienes buscan detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ni siquiera tienen estudios técnicos que sostengan la viabilidad y sobre todo la construcción de pistas en la Base Aérea de Santa Lucía en el Estado de México.



En una conferencia de prensa, el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, comentó que en algunas reuniones que han sostenido con quienes apoyan la idea de la cancelación del NAIM no tienen sustento alguno sobre lo que plantean y menos sobre lo que proponen.



Sanchez Hernández comentó que los autores de la propuesta que tiene como propósito el cancelar la construcción del nuevo aeropuerto “dieron un libro, un folleto, en donde ellos mismos reconocen en la página 83 que no tienen estudios que sustenten su dicho”.

Hay una expresión sincera de que no existen tales estudios, es una posición a priori, es decir una posición antes de

Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República

Para poder tener una posición robusta, se requieren estudios para hacer un peritaje técnico, cosa que no existe. Los peritajes técnicos están en la página de internet del aeropuerto, se puede consultar y ahí está lo que sí puede ser y no como aquí que ellos mismos reconocen que no los tienen”, expresó.

Ante esto, Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), externó su confianza en que habrá de seguir adelante la construcción del Nuevo Aeropuerto “independientemente de quién llegue”.

La razón es muy sencilla; para poder decidir que se construyera el aeropuerto en esta zona de Texcoco, se hicieron los estudios correspondientes desde hace 20 años a la fecha

Además, abundó que quien dice que esto que se está proponiendo no es lo adecuado y qué hay otra alternativa para llevar a cabo la construcción de nuevo aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía en el Estado de México, “no ha hecho ningún estudio... dicho por ellos”.

En su participación, cito de manera textual lo que quienes dicen que no es viable el Nuevo Aeropuerto: “hace aproximadamente tuvimos una reunión con los técnicos que hoy están diciendo que efectivamente se puede llevar a cabo esta alternativa y cuando se les preguntó: en el futuro ustedes piensan contratar una empresa o para esos estudios técnicos se necesitan y requieren para hacer un aeropuerto”.



“Contestaron: ‘no. No está en nuestros alcances. Sabemos que hasta ahí llegamos. Creemos que es esta la preocupación. Lo que creemos que pudiera funcionar y la posibilidad de hacerlo realidad. Pues ya corresponde a los técnicos más adelante. No nos podemos meter más. No nos vamos a meter, es la realidad’”.

Roberto Ramírez de la Parra manifestó que ellos no tienen ningún estudio para determinar si hay viabilidad o no, siendo que es una cuestión que ya se estudio desde los últimos 20 años. “Yo no tengo ninguna duda en el nuevo aeropuerto”.