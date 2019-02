SFP confirma participación en compra de pipas para combustible

A fin de garantizar acuerdos favorables para el gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) participó en el proceso de compra de las pipas que se utilizarán para el abasto de gasolinas en el país.

En su cuenta de Twitter @SFP_mx, la dependencia dio a conocer que el objetivo es también que haya las mejores condiciones de equidad e igualdad para los proveedores que ofrecen dichas unidades.

En la red social, la dependencia refirió que expertos de Petróleos Mexicano (Pemex) validaron las características técnicas de los autotanques ofertados por diversos proveedores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes verificó el cumplimiento de las normas de seguridad.

La @SFP_mx participó en el proceso de compra de los autotanques para supervisar y observar, a fin de garantizar las mejores condiciones de equidad e igualdad para los participantes, así como asegurar que se pactaran acuerdos favorables para el @GobiernoMx.

Anuncia AMLO compra de 500 pipas para abastecer combustible

El pasado 15 de enero el presidente López Obrador anunció la compra de 500 pipas de 60 mil litros cada una, para atender el desabasto en el país.

Para el 21 de enero, AMLO dio a conocer que se compraron por adjudicación directa 571 pipas por 85.3 millones de dólares a distintas empresas de Estados Unidos, entre las que destacan Navistar México S de R.L de C.V, Traylfer S.A de C.V, Detroit Diesel Allison/Daimler.

López Obrador aseguró que no tienen cargo de conciencia y que la adquisición se llevará bajo total transparencia, pese a que en el proceso no participaron observadores internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, porque, según dijo, no hubo tiempo.

La compra se realizó en el sistema de megacompras y estuvo a cargo de una comisión integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional.