19-S: CDMX conmemora a las víctimas del sismo a cinco años

Afectada por el 19-S, Brenda lucha para que no le sea amputado su pie

Claudia Mendoza | El Sol de México

Brenda Clement aún no queda bien de la fractura expuesta de tibia y peroné que sufrió en el pie derecho durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lleva ocho operaciones y va por la novena que le practicarán en el hospital Rubén Leñero de la capital del país con la esperanza de que esta será la buena.

Personas cercanas le han dicho que sería mejor que le amputaran el pie, pues lleva cinco años de su vida recuperándose, pero para ella es muy importante que no se lo quiten y caminar sin muletas de nuevo. Tiene un hermano que a la edad de cinco años le amputaron una pierna por una mala intervención quirúrgica que le practicaron debido a una malformación y no le gustaría perderla también.

En una entrevista realizada a las afueras del Rubén Leñero comenta a El Sol de México: “Yo un día le pregunté al doctor si no es necesario que me amputen mi pie, porque mucha gente me ha dicho que si no tuviera mi pierna tendría una vida distinta, el doctor me dijo: eso que te dicen está mal, soy tu médico tratante y nunca te he dicho eso, y mientras yo no te diga vamos adelante”.

Aquí toda la información ⬇️

​