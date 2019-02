Actores y actrices de Roma serán invitados a Palacio Nacional

El director laureado Alfonso Cuarón, las actrices y actores que participaron en la película Roma, que le valió tres premios Oscar, serán invitados a Palacio Nacional por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sí, yo estoy en la mejor disposición de invitarlos, y cuando se pueda lograr una comunicación, y ver lo más pronto posible la película.

El Jefe del Ejecutivo también se sinceró al señalar que no ha visto la película.

“No, no la he podido ver. Pero ahora, pues, una película tan importante, premiada, de mexicanos que me siento orgulloso, tan luego tenga tiempo, la veo. Estoy en deuda; pero ya me voy a poner al corriente’’, dijo a los reporteros en su conferencia mañanera.

Felicitamos a Alfonso Cuarón por los Oscar, por la distinción a la película Roma, premiada por la mejor película extranjera de habla no inglesa. Por su Oscar como mejor director y fotografía.

Nos da gusto, añadió, que un mexicano, un equipo, un grupo de actores profesionales tengan este reconocimiento tan importante en el cine, ¡felicidades! a todos los que hicieron la película Roma, es extraordinaria, refrendó.

En cuando a si habló con el director Alfonso Cuarón, López Obrador respondió que no.

Y en cuanto a que México es un país racista, como ha dicho Cuarón, el Presidente se dijo totalmente de acuerdo con él, “o sea, en México todavía, desgraciadamente, hay mucho racismo. Y lo abrazo desde aquí y lo felicito, y anoche ya no pude porque yo me acuesto temprano; pero tenía yo pensado hacerlo ahora en la mañana’’.