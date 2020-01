Aduanas de EU elogia a Guardia Nacional por contener a migrantes

El director interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, elogió el trabajo de la Guardia Nación para contener el avance de la caravana migrante.

A través de twitter, Mark Morgan dijo que "México continúa honrando el compromiso de América del Norte con la migración ilegal y ordenada".

I commend the MX National Guard and @INAMI_mx for professionally and humanely stopping the migrant caravan and efficiently repatriating those bent on reaching the United States. Mexico continues to honor the North American commitment to orderly and lawful migration. pic.twitter.com/lKHKPJyFZo — Acting Commissioner Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) January 25, 2020

Asimismo, agradeció al Instituto Nacional de Migración (INM) y a autoridades de México por repatriar eficientemente a aquellos empeñados en llegar a EU.

En su intento por contener el paso masivo de personas, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron el lunes y el jueves contra la nutrida caravana, provocando momentos de caos que obligaron a parte de los migrantes a huir para evitar ser capturados.

Sociedad ONU pide a México evitar uso de la fuerza para detener a migrantes

Tras los hechos, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) pidió a México que evite el uso de la fuerza en la detención de migrantes de las caravanas.

"El uso de la fuerza para detener o dispersar migrantes de las caravanas debería ser evitado, incluyendo el uso de armas no letales", señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina Elizabeth Throssell.

Añadió que las autoridades deben garantizar el respeto a principios básicos de actuación, como la proporcionalidad y la contención.