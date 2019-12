Alumna del ITAM se suicida, compañeros acusan falta de apoyo psicológico

Este miércoles por la noche, una alumna del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se suicidó.

A través de Twitter, el instituto lamentó el fallecimiento de Fernanda, alumna de las Licenciaturas en Derecho y Relaciones Exteriores.

"Nos unimos a la pena que embarga a su familia", escribió sin dar detalle de las causas del suicidio de la joven.

Obituario

Compañeros de Fernanda acusaron en redes sociales la falta de apoyo psicológico y los altos niveles de estrés a los que están sometidos por parte del ITAM.

De acuerdo a las denuncias hechas en Twitter, el instituto exige un nivel académico prácticamente inalcanzable. Además de que se fomenta el estrés y la salud de los estudiantes se deteriora.

"Las altas exigencias académicas deberían estar acompañadas de medidas suficientes para priorizar la salud mental de alumnado, tenemos un problema gravísimo", se lee en uno de los mensajes.

Las altas exigencias académicas deberían estar acompañadas de medidas suficientes para priorizar la salud mental de alumnado, tenemos un problema gravísimo, ¿cuánto más van a seguir ignorándolo? Queremos un psicólogo de planta ya.

En el ITAM una compañera se suicidó. Sus compañeros hablan que una vez más, es culpa de la institución por tóxica, agresora y machista. Dejemos de romantizar que la carga excesiva forja mentes brillantes. Lo del ITAM no es exigencia: es violencia.

Una alumna del ITAM se suicidó.



A nuestra universidad le falta una formación integral y responsable:



-Promueve (sí, promueve) que los alumnos no tengan vida fuera de la académica/profesional.

-Los espacios deportivos son mínimos.

-Promueve (sí, promueve) que los alumnos no tengan vida fuera de la académica/profesional.

-Los espacios deportivos son mínimos.

-No tiene ni un solo psicólogo de planta.

ITAM les encanta justificar la complejidad y la exigencia de la institución con comparaciones a Harvard y Yale. Nosotros competimos como alumnos, pero ¿Ustedes son comparables como institución? No tenemos ni un psicólogo de planta mientras ellos...

Otros más comentaron que a pesar de que el instituto cuenta con Línea Origen ITAM, para atender casos psicológicos de manera pronta y en tiempo real, afirman que es ineficaz y que opera de manera irregular.

Si exigen excelencia académica, nosotros exigimos respuesta efectiva y rápida ante estas problemáticas

Horas más tarde, el ITAM lanzó un nuevo comunicado en Twitter, respondiendo a las acusaciones hechas por alumnos y egresados.

"El ITAM está al tanto de las inquietudes de nuestros estudiantes". Afirmó que las autoridades del instituto están en contactando a los alumnos allegados a Fernanda con el objetivo de escucharlos.

Comunicado

Ayer fue mi amiga Fer. Hace unas semanas fue otro compañero. Hoy somos todos y todas que alzamos la voz por ellas y ellos. #NuncaMás.

Señaló que en conjunto con Casa Grana están coordinando una sesión este viernes 13 de diciembre, con el objetivo de brindarles apoyo.