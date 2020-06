Obrador debe poner el ejemplo en uso de cubrebocas: Mario Molina

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe usar el cubrebocas en sus giras, es importantísimo para poner el ejemplo y más ahora que ya se comprobó que existe una efectividad entre el 80 y 90 por ciento para evitar contagios por Covid-19, exhortó, Mario Molina, premio Nobel de Química.

En artículo “Identificando la transmisión atmosférica como la ruta dominante para la propagación del Covid-19”, el mexicano Molina junto a otros autores mostraron cómo la ciudad de New York, Estados Unidos y en Italia después que hicieron obligatorio el uso de cubrebocas lograron bajar la curva de contagios así como las muertes.

Aunque no había este estudio científico ambos países lo impusieron y en México hasta la fecha estados como Jalisco y en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México obligaron a sus habitantes a hacerlo, esto para Molina fue sentido común.

Cuando se le cuestionó al experto en calidad del aire sobre si el gobierno de México y la administración de Claudia Sheinbaum se tardó en aplicar esta medida, respondió: “no, porque le estaban haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud, pero estoy pensando en la ciudad de New York ellos se adelantaron igual, obligaron al uso de la máscara por sentido común casi porque todavía no salía nuestro estudio y ahorita ya es una cuestión científica”.

Ante el cuestionamiento de que si recomendaba al gobierno que volvieron obligatorio el cubrebocas, declaró que entiende que es un aspecto cultural y que en esto confía en Sheinbaum Pardo pues en su caso decidirá cuál es la manera más eficiente de que la gente lo haga, pero lo que él trataría más bien es de convencer a la gente que es para su protección.

Ante la insistencia de que el presidente mexicano no hace uso del cubrebocas, le recomendó hacerlo para poner el ejemplo sobre todo en sus giras y lo comparó en esta negatividad con Donald Trump presidente de estados Unidos y Jair Bolsonaro presidente de Brasil.

“Un presidente si está rodeado con sana distancia y está haciendo una conferencia de prensa pues está bien que no se cubra pero si va a hacer una gira de tipo en la que va a estar con mucha gente cerca si sería importantísimo usarlo para poner el ejemplo, es una crítica muy dura que se le hace por ejemplo al presidente Trump pero él no ha entendido, él creó hasta sus propias medicinas pero ya se comprobó que no funcionan, él quiere tener su propia ciencia, yo lo que le recomendaría a los líderes que es importante usar la máscara”, enfatizó.

