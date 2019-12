El día en que detuvieron a AMLO en una Gandhi por no pagar un libro

En una librería Gandhi, al presidente Andrés Manuel López Obrador lo detuvieron por no presentar la nota de compra, una historia que ocurrió hace más de 20 años en la Ciudad de México.

“¡Tengo ese antecedente!”, confiesa el mandatario en su conferencia mañanera.

El relato presidencial salió a relucir a propósito del caso del embajador Óscar Ricardo Valero, que fue sorprendido mientras planeaba robarse un libro de la prestigiosa librería El Ateneo, en Argentina.

¿Cómo sucedió?

“Les voy a contar algo que me sucedió. Una vez fui a la Gandhi, ya era yo jefe de gobierno electo, en el 2000, hace como 20 años, porque quedé en verme con una persona en el café, en el restaurante de la Gandhi, y antes vi los libros y un señor adentro me dio un libro, me regaló un libro’’.

López Obrador recuerda que no llegó el invitado “con el que me iba yo a entrevistar. Me salí con el libro en la mano, entonces me detuvieron, me pidieron que yo presentara la nota’’. Le dije:

- "Me lo acaban de dar, me lo regalaron, el libro".

- "No, pues no lo puede usted sacar", señaló el encargado.

A lo que respondí: "no, pues ahí está".

López Obrador cuenta que a la semana regresó para la misma reunión en la Gandhi. "El dueño de la Gandhi se enteró, -creo que ya falleció el señor- y va y me ofrece disculpas y me lleva 10 tomos de la Historia de la Ciudad de México, de Fernando Benítez, como desagravio’’.

No saben cuánto me sirvieron esos libros, porque decían mis adversarios que yo no conocía la ciudad, que era yo de Tabasco, recuerda el Ejecutivo.

“Entonces, sí la conocía, pues estudié aquí, además fui dirigente aquí, trabajé aquí en la ciudad, en el INCO, en el quién es quién en los precios; pero de todas maneras me puse a leer los 10 tomos, que los recomiendo, porque son extraordinarios, los libros es una investigación de primera, desde la fundación de México-Tenochtitlan hasta los tiempos actuales, hasta los años 80’’.

Entonces, prosigue el mandatario, “¡tengo ese antecedente!”.

Sin linchamiento

Previamente, López Obrador apuntó que el embajador Ricardo Valero es una persona con una trayectoria, "yo diría limpia, en política exterior. Es importante que se sepa, Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura".

Destacó que fue, "en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores", subsecretario de Relaciones Exteriores, fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD, una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, es un hombre mayor.

“Por eso se decidió que él nos representara en Argentina, por toda su trayectoria, es un internacionalista de primer orden’’.

Obrador apuntó que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, “que no haya linchamientos públicos, políticos, por eso doy los antecedentes’’.