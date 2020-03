AMLO no es un caso sospechoso de Covid-19: SSa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, “no es un caso sospechoso” para la Secretaría de Salud, luego de que hace diez días tuvo contacto con el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, quien el pasado viernes dio positivo a la prueba de COVID-19.

“El presidente no es un caso sospechoso, no sabemos si el gobernador tenía síntomas al momento del contacto, si sí tenía síntomas, no hubo acercamiento de metro y media, por lo tanto la posibilidad es baja”, dijo Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).

La Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas horas fallecieron cuatro personas más por Covid-19, sumando en total 20 en todo el país. Al dar su reporte diario desde Palacio Nacional, Ricardo, Cortés Alcalá, director general de promoción de la Salud, dio a conocer que 993 personas fueron confirmadas con el coronavirus, esto es, 145 casos más que el sábado.

La ciudad de México se ubica a la cabeza de entidades con el mayor número de casos.

Significa que en los últimos 7 días el incremento de casos confirmados es del 268%. Mientras que las defunciones pasaron de 2 a 20.

“No estamos en un Estado de excepción, seguimos en el respeto de los derechos humanos y apelamos al respeto de la gente para mantenerse en casa”.

Dijo que la aplicación de la fuerza pública para que las personas se queden en su casa “es una decisión de quien todas las mañanas se presentan en este lugar, él tiene la facultar para tomar ese tipo de decisiones”.

Durante la conferencia Gustavo Reyes Terán, del CCINSHAE presentó los centros hospitalarios que han sido convertidos para la atención de COVID-19 y el número de camas que se contaría para atender la fase tres. En total se prevé que se contarán con mil 283 camas.

“Si la población no se queda en su casa las consecuencias son graves para las personas de enfermedad crónica y los mayores de 60 años de edad. Es muy importante que se sepa que contribuyen enormemente para lograr el objetivo, para que no lleguen a los hospitales en condición crítica donde habría mayor mortalidad”.

