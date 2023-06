AMLO pide que liberen a funcionarios de Chiapas "sin ninguna condición"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los raptores de los 16 funcionarios de Chiapas que los liberen sin exigir nada a cambio tras el video difundido por los presuntos implicados donde los secuestrados piden que se destituya a tres altos mandos de la SSPC de la entidad.

“Nosotros lo que pensamos en este caso es que primero se libere a los detenidos sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes", dijo este jueves en su conferencia matutina.

Además de asegurar que se están encargando del caso, también informó que los funcionarios que están siendo acusados de cometer actos ilícitos serán investigados para determinar si las acusaciones son reales.

"La autoridad del Estaodo y nosotros también (la Federación) vamos a investigar sobre esos tres servidores que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos”, dijo.

Finalmente comentó que quienes secuestraron a los 16 empleados del Gobierno chiapaneco pertenecen a un grupo criminal que está enfrentado a otro grupo, “pero eso es otro asunto que no tiene nada que ver con gente inocente. Y además no es el medio, no es la forma ni es el modo”, concluyó el presidente.

Hasta el momento, las víctimas que fueron privadas de su libertad en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla siguen en calidad de desaparecidas, por lo que las investigaciones continúan.