AMLO presenta su primera "rola" alternativa a los corridos tumbados: díganme si no rifa

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes en su mañanera la primera canción de su top 10 que hablan de felicidad y amor en oposición a los corridos tumbados que hablan del narco y que “pintan de color de rosa” el estilo de vida de los criminales.

“Vamos a empezar con una que me gusta, y a ver que me digan los jóvenes a ver si no rifa esta que le voy a poner, esa que se llama “No se va”, dijo el presidente al presentar en su conferencia la canción de Grupo Frontera.

El mandatario recordó que había dicho que iba a presentarle a los jóvenes canciones alternativas a los corridos tumbados “para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de las drogas” y la violencia.

También insistió en que no va a prohibir que se siga haciendo este género musical, pero que tiene la obligación de alertar los jóvenes sobre el contenido de esas canciones.

“Pueden seguir produciendo esa música, cantándolas, difundiéndola libremente, pero tenemos derecho y además la obligación de orientar a los jóvenes o dar nuestra opinión de que no debe aceptarse nada que lleve al consumo de droga porque eso es sufrimiento, no es felicidad”, explicó.

El jueves pasado y ayer lunes el mandatario arremetió en contra de los llamados corridos tumbados y del cantante Peso Pluma que, dijo, hacen apología del narcotráfico y su estilo de vida.

El lunes, en ese mismo sentido, presentó la canción de Grupo Firme “Supérame” y destacó que esa agrupación no hacía apología del delito.

El mismo día López Obrador dijo que no va a guardar silencio cuando en las canciones se dice que el consumo de drogas o usar un arma es bueno ni que sus ídolos son narcotraficantes famosos.

“No nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas y que dicen que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos, con esas letras dirigidas a los jóvenes”, reprochó el presidente.