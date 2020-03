AMLO promete obras y bajar tarifa eléctrica en Tabasco

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la entrega de apoyos como el del programa La Escuela es Nuestra avanza lento por la burocracia “pusha” que aún perdura en el país.

Durante un diálogo con pueblos indígenas en el Casino del Pueblo, en Tabasco, el mandatario federal pidió ayuda a la población para que los programas sociales sean entregados de manera directa y con agilidad.

“Entre otros programas hay uno que se llama La Escuela es Nuestra, ese programa que va también lento porque el toro viejo… Y porque todavía hay quienes creen que es lo mismo de antes, están pushos (blancos) porque nada más están en la oficina, no les da el sol. Tienen color amarillo burócrata, pero ya van a ir entendiendo que se tiene que trabajar, hay que estar visitando los pueblos, las comunidades, escuchando al pueblo”, dijo.

En Quintín Aráuz, Centla, el mandatario prometió hacer un puente para los pobladores de esa localidad, cuya único medio de transporte son las lanchas y anunció la construcción de un hospital, además de garantizarle una tarifa de luz justa, la más baja.

"¿Cómo es que me puedo comprometer con ustedes? Porque estamos ahorrando mucho dinero, porque no se permite la corrupción. No saben cuánto ahorramos por no permitir la corrupción", sostuvo.

López Obrador aseguró que tan sólo la Presidencia ahorró unos 2 mil 600 millones de pesos, y que a esto se suma la venta de aviones y helicópteros

"Ya no hay avión presidencial, ya no hay, se va a rifar, se están vendiendo todos los aviones y helicópteros, ya no hay Estado Mayor Presidencial, por eso puedo decirles que nos va a alcanzar el presupuesto y y vamos a cumplir", dijo.

La población le pidió el puente para conectar al ejido desde que la comitiva del Presidente llegó a la orilla del Río y tuvo que subir los autos a una panga para hacer el cruce de unos 10 minutos.

Normalmente, según los habitantes, la plataforma cobra entre 40 y 80 pesos por auto, aunque sólo da servicio de 07:00 a 17:00 horas.

Acompañado del gobernador Adán Augusto López Hernández, prometió que la próxima semana llegará el subsecretario de Comunicaciones, Cedric Escalante, a revisar el proyecto de la obra, por años prometida, incluso desde 1988 cuando lo visitó el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Además, dijo que también irá el titular del Insabi y el Gobernador de Tabasco para planear el hospital.

"También va a venir el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet, para bajar las tarifas de la Luz", aseveró.