AMLO rechaza que haya epidemias por caravanas migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya alguna enfermedad o epidemia de viruela o cólera en el país relacionada con el ingreso de las caravanas centroamericanas a territorio nacional, únicamente algunos casos aislados.

En conferencia de prensa, López Obrador reiteró que su gobierno busca ordenar la migración, proteger a los migrantes y, al mismo tiempo, mantener una buena relación de vecindad con Estados Unidos, “no pelearnos”.





Tras reiterar que se deben atender las causas de la migración, con la generación de empleos y crecimiento en Centroamérica, indicó que no hay ninguna pandemia entre los migrantes y que en todo caso se trata de casos aislados que no representan ningún riesgo, "no hemos tenido ningún problema".

Cabe recordar que anteriormente el Ejecutivo informó que el gobierno federal endurecería el control en la frontera sur para El Salvador y Honduras.

Los ciudadanos deberán tramitar un permiso de tránsito que funcionará de manera similar al de una visa, previo registro de sus datos biométricos y un proceso de autentificación de los documentos presentados.

Se trata de la Tarjeta de Visitante Regional que permite entrar a Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y a partir de la publicación del nuevo protocolo, a Yucatán, con una estancia máxima de hasta siete días en cada ingreso.

Con información de Notimex