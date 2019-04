AMLO reitera que no se cancelarán las estancias infantiles

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se cancelarán las estancias infantiles.

Se llegó a mencionar de manera reiterada, que estábamos cancelando las estancias infantiles, cosa que no es cierto. No se cancelarán las estancias infantiles.





De igual manera, aseguró que el apoyo económico se entregará de manera directa pues desde que llegó a su administración "mucha gente" le pidió que el dinero se entregara a quien lo necesita para evitar que "se roben el dinero".

Se entregará ahora apoyo directo y sin intermediarios. Había organizaciones que recibían mucho dinero.

El mandatario señaló que a partir de las protestas recibidas por el cambio en la distribución de recursos, se realizó un censo de Estancias Infantiles lo que ayudó a la detección de aquellas estancias que eran parte de la corrupción.

La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, detalló que el padrón de padres se redujo a 296 mil y 310 mil niños, después de que se detectó que había 97 mil 697 niños fantasmas.

Por su parte, señaló que en el censo de las estancias infantiles encontraron diversas irregularidades en los 32 mil registros no localizados.

Entre las principales irregularidades detectaron domicilios inconsistentes en los 32 estados de la República, niños que no asistían a las estancias, centros que ya no funcionaban y cambios de domicilio no registrados.

Subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel

La primera entrega del subsidio en el año se entregará el 4 de abril en efectivo, a través de Telecom y será un total de más 666 millones de pesos, en tanto que representará un acumulado de los primeros cuatro meses.

Desde la Secretaría del Bienestar explicaron que esto se debió a los retrasos para conformar el Censo del Bienestar, en tanto que los listados del IMSS eran inconsistentes.

El censo comenzó el 1 de marzo y concluyó el 17 de marzo y de los padres de familia, sólo 874, es decir 0.3 por ciento, rechazaron el nuevo método del programa de estancias infantiles.

Con información de Gabriela Jiménez