AMLO responde a transportistas que bloquean vialidades: "tiene propósito politiquero"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no se va a dejar “chantajear” por los transportistas que realizan diversos paros en las carreteras del país, al afirmar que más que demandas legítimas para mejorar la seguridad, los líderes de las organizaciones “tienen propósitos politiqueros”.

El gobierno federal anunció que se comprometió a sumar 600 nuevos elementos de la Guardia Nacional y 2 mil unidades de radio patrullas a labores de seguridad en las carreteras.

Desde Acapulco, Guerrero, donde se realiza la conferencia mañanera, el presidente dijo que el cierre de carreteras a Querétaro, Estado de México y Pachuca responde a intereses políticos en medio del proceso electoral y no a demandas legítimas.

“Sostengo con todo respeto, que tiene propósito politiquero. Es por las elecciones para generar conflictos. No hay problema que no se haya atendido en la Secretaría de Gobernación, no podemos dejarnos chantajear”, afirmó.

Agregó que si en esos bloqueos y paro de transportistas hay causas justas, “ahí estoy, pero eso de te vamos a tomar todas las carreteras nada más porque yo quiero, para que quede mal el gobierno de la transformación, pues no”.

Acusó a los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) de pertenecer al “bloque conservadore de los fifíes” para provocar conflictos.

Cuestionó que es un “plan con maña” el bloqueo a carreteras y se esté condicionando el levantamiento hasta que no los reciba en Palacio Nacional.

El mandatario dijo que en México hay libertades, pero también se atienden los problemas a través de pláticas en donde su gobierno ofrece más garantías y seguridad

Reconoció que hay puntos del país donde los asaltos, despojo de vehículos y robo han afectado a los transportistas y puso como ejemplo el tramo de Iguala a Chilpancingo, pero con la presencia de la Guardia Nacional eso disminuyó. Lo mismo que ocurría de Esperanza a Orizaba en Veracruz o en las carreteras de Estado de México y Querétaro, “en todos lados”.

Pidió a la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde explicar cómo han sido las reuniones para resolver los problemas de inseguridad y administrativos de las organizaciones.

En su oportunidad, Alcalde Lujan informó que se han realizado 120 reuniones con la Amotac pero que ayer los dirigentes se levantaron de la mesa de negociación en la que también están presentes la Canacar y la Conatram para construir estrategias de seguridad e inspecciones a camiones de doble remolque.

La secretaria advirtió a quienes esta mañana realizan bloqueos en las carreteras de Querétaro y Pachuca que la solución será a través de las mesas de diálogo.

“Desde nuestro punto de vista estos (bloqueos) son injustificados e infundados dado que hay una mesa” para resolver los diferentes problemas incluidos lo que ella llamó “incidentes” de seguridad.

Los transportistas han denunciado el asesinato de conductores y que en diversas carreteras prolifera el robo de camiones o mercancía, así como extorsión.