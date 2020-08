AMLO se vacunará con la Sputnik V si resulta efectiva contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la vacuna que elabora Rusia contra el Covid-19 resulta eficaz, "yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho".

En conferencia matinal, el primer mandatario detalló que en caso de que la dosis denominada Spútnik V resulte efectiva, entablaría diálogo con su homólogo Vladimir Putin para adquirirla.

> Vacunación masiva en Rusia contra Covid-19 comenzará en un mes

"Si vemos que da resultados y es eficaz, establecemos comunicación y si hay disponibilidad adelante”, aseveró.

Desde Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que en su administración hay recursos suficientes para adquirir la vacuna, así como para la campaña de vacunación nacional.

"Tenemos un fondo especial para que al tener la vacuna haya una campaña de vacunación nacional, se aplique de manera universal y sea gratuita porque tenemos los recursos para eso”, enfatizó.

> Vacuna contra Covid-19 es como una luz al final del túnel: AMLO

Por otro lado, el titular del Ejecutivo añadió que en el tema de la vacuna contra el Covid-19 no debe haber ideologías, pues la salud es primero. Además, indicó que su gobierno se está preparando para que "en la Cofepris no haya demoras, no haya obstáculos, cuidando la calidad, que no se pierda tiempo, que se hagan las dos cosas a la vez, que nos cercioremos de que es efectiva la vacuna y que lo hagamos rápido, lo más pronto posible para que comience su fabricación tanto en Argentina como en México".