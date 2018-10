AMLO ya revisa planos para conectar AICM con Santa Lucía

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya revisa los planos para conectar el aeropuerto Benito Juárez con las dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

"Ya se tenía avanzado, algo avanzado, son datos de unos planos de una conexión entre el aeropuerto de Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía", dio a conocer el ingeniero José María Riobóo al salir de la casa de transición.

Finanzas Tras cancelación de NAIM, Morgan Stanley baja su recomendación para invertir en México

El asesor del tabasqueño aseguró que ya no se necesitan más estudios para comprobar la viabilidad del proyecto ganador de la Consulta Nacional del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

-¿Se quedaría pendiente para confirmar que Santa Lucía sí es viable? No, no, está confirmado Santa Lucía y la Ciudad de México, pueden funcionar simultáneamente, lo que se tiene que hacer es la construcción del sistema aéreo, para que se defina ya bien la ruta, son cosas de detalle, pero sí está bien ya no hay ningún problema, respondió.

De esta manera, arranca con la construcción del carril confinado que conectará al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México con el de Santa Lucía, a fin de facilitar el traslado de entre 60 y 70 millones de pasajeros.

"Si los necesita aquí está, cómo es la conexión, por dónde va el carril confinado", comentó Rioboó sobre los planos que presentó esta tarde. Por su parte, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, comentó que continuarán los estudios sobre el espacio aéreo hasta el 1 de diciembre.

"Están iniciados, los continuaremos todos, pero hay algunos que los vamos a iniciar formalmente, por ejemplo, en el diseño del espacio aéreo del que hablamos con ustedes, pues lo haremos en el momento en el que seamos gobierno y en el momento en que tengamos las capacidades", anunció.

Finanzas Tras cancelación de NAIM, Morgan Stanley baja su recomendación para invertir en México

OMG! Fernanda Familiar pide a "San Slim" entrar al quite y frenar a AMLO

México Así será el aeropuerto de Santa Lucía de acuerdo al equipo de AMLO