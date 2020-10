Detectan inconsistencias en apoyos para escuelas afectadas por sismos

Por inconsistencias en los mecanismos de entrega de los subsidios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) deberán perfeccionar los lineamientos operativos del Programa Nacional de Reconstrucción para las escuelas que fueron afectadas por los sismos de 2017 y 2018, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Luego de que en 2018, el Gobierno Federal mandatara la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios y regulatorios para el impulso de acciones de reconstrucción de las viviendas, la ASF detalló que ambas Instituciones no acreditaron la focalización respecto de la entrega de los subsidios a las comunidades educativas que no fueron atendidas con anterioridad o que no contaron con los recursos suficientes para atender los daños en los planteles por los movimientos telúricos.

El informe realizado por la Cuenta Pública, determinó que en los lineamientos de operación del sector educativo no precisaron la población que sería susceptible de ser apoyada con el programa, ni de los municipios donde se otorgarían los apoyos, ni la cantidad de planteles educativos que contarían con dichos sustentos.

Además de que no se definieron los mecanismos para garantizar la canalización de los recursos a los beneficiarios y no hubo instrumentos suficientes que permitieran asegurar “la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación”.

En cuanto a la programación, la Auditoría señaló que el Inifed no acreditó la adecuada identificación de las acciones y los proyectos destinados a la atención de los planteles que serían apoyados con los subsidios del Pp U281, en razón de que no suscribió Convenios Específicos con las entidades federativas para coordinar la definición del número de planteles que serían susceptibles de ser apoyados con el programa.

