Asociación ambientalista se solidariza con peticiones de defensores de la selva maya

El Grupo Cousteau, Sociedad Océanos del Futuro, apoya las peticiones de los grupos organizados de México: artistas, músicos, defensores del medio ambiente, investigadores y académicos, sobre los problemas que ocasiona la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán.

En una Carta Abierta a los medios informativos y a la opinión pública, subraya que en un mensaje por video, dirigido con todo respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, se enumeran los problemas y lo invitan a que los acompañe a recorrer el tramo de la Ruta 5, donde la construcción de la obra desforesta y pone en grave peligro la fuente del agua, en un territorio que carece de ríos superficiales.

Te recomendamos: Nadie nos contrató: responden famosos a AMLO por rechazo a Tren Maya

Grupo Cousteau informa que durante el recorrido, los expertos le proporcionarán al Presidente de la República, la información técnica por la cual no es viable la construcción del Tren Maya de la manera como se ejecuta, debido a que las obras se han hecho sin contar con el imprescindible Estudio de Impacto Ambiental.

📣 He estado aquí levantando la voz por mis compañer@s ambientalistas asesinados por defender lo que yo amo que es la naturaleza. Aquí estoy y seguiré luchando por lo que nos queda de selva. Si un día no estoy, solo recuerden que yo defendía la selva, no un tren.#SelvameDelTren pic.twitter.com/bjjaCyAGbO — Selvame del Tren (@selvamedeltren) March 27, 2022

El director general para América Latina, productor, escritor y director fílmico así como Embajador del Pacto Climático Global de Ciudades, Rubén D. Arvizu, le dice al presidente López Obrador:

“Puede estar tranquilo ante nuestra posición, que tiene en cuenta ante todo, la conservación y la integridad de los ecosistemas”. Y le asegura: “No estamos pagados por nadie para hacer público este comentario. Siempre hemos creído que la buena voluntad debe imperar en las relaciones humanas”.

Sociedad Semarnat tacha de pseudoambientalistas a quienes se oponen al Tren Maya

Recuerda además, que el Grupo Cousteau ha participado en exploraciones, filmaciones, investigaciones y contribuido en numerosos estudios ecológicos en México, durante más de cuatro décadas.

Y extiende un cordial saludo a todos los que han levantado su voz por la defensa de la Madre Naturaleza. Y esperamos que la concordia y la razón ganen esta batalla.

Luego puntualiza:“No debemos olvidar que nadie es dueño de un país. Y que cada generación debe velar por tratar de dejarlo en mejor estado de cómo lo recibió en su momento.

El Grupo Jean-Michel Cousteau’s Ocean Futures Society, con sede en Santa Bárbara, California, tiene oficinas adicionales en Francia y Brasil. Su dirección es www.OceanFutures.org

El pasado martes (22 de marzo), artistas y ambientalistas advirtieron que la construcción del Tamo 5 del Tren Maya amenaza con destruir el sistema de ríos subterránea más grande del mundo y con ello afectar la flora y fauna y desforestar el último bastión de selva que queda en México.

También denunciaron que los trabajos de construcción del Tramo 5 del Tren Maya se iniciaron sin estudios de impacto ambiental, geofísicos ni de reubicación de flor y fauna.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con el hasta #SelvameDelTren lanzaron una campaña para evitar que la obra se construya sobre el sistema de cenotes.