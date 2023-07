Aumentan los asesinatos en nuevos Pueblos Mágicos

Durante el primer semestre del año, los homicidios dolosos aumentaron 52 por ciento en municipios del país que tienen nuevos Pueblos Mágicos.

De los 45 Pueblos Mágicos que recibieron la denominación, sólo 18 municipios registraron un incremento de homicidios dolosos (intencionales). Las carpetas de investigación pasaron de 180, de enero a junio del año pasado a 275 en el mismo lapso de 2023.

Así se desprende de una revisión hecha por El Sol de México a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Secretaría de Turismo incorporó el pasado 26 de junio, 45 nuevos Pueblos Mágicos a la lista de localidades con esta marca, que ya suma 177 destinos. Los lugares añadidos se ubican en municipios que en conjunto acumularon 312 homicidios, 20.93 por ciento más respecto a los 258 registrados el año anterior.

Si se revisan de manera particular los municipios, 18 registraron un aumento de homicidios, otros seis no reportaron variaciones en ese delito, 14 tuvieron una disminución y seis más declararon cero casos ante el Secretariado.

El municipio con más denuncias por homicidios dolosos en el primer semestre del año fue Guaymas, Sonora, donde la Sectur certificó como Pueblo Mágico a San Carlos, ubicado al sur de la entidad. Este pasó de 73 a 87 asesinatos registrados.

Le sigue Zihuatanejo, uno de los destinos turísticos más conocidos del estado de Guerrero, que alberga al Pueblo Mágico del mismo nombre, donde de enero a junio de 2023 se reportaron 53 asesinatos, prácticamente duplicando los 27 homicidios del mismo periodo del año pasado.

También está en la lista Guachochi, Chihuahua, con 21 ilícitos de este tipo. Seguido de Tlaltizapán de Zapata, en Morelos, Córdoba, Veracruz, y Villanueva, en Zacatecas, todos con 17 homicidios cada uno y cuyos Pueblos Mágicos tienen el mismo nombre que el municipio.

El pasado 28 de junio y ya con la denominación de San Carlos como Pueblo Mágico, Guachochi fue escenario de un enfrentamiento armado entre presuntos criminales, el cual dejó ocho personas muertas, tres de ellas calcinadas. Mientras que la primera semana de ese mes, grupos antagónicos se enfrentaron a balazos en la comunidad de Santa Anita, lo cual dejó impactos en la fachada de la iglesia y orilló a que pobladores dejaran la región.

En contraste con estos últimos municipios, hay seis que albergan nuevos Pueblos Mágicos con el mismo nombre que no reportaron homicidio alguno tanto en el primer semestre de 2022 como en el de 2023. Se trata de General Cepeda, en Coahuila, General Zaragoza, en Nuevo León, Tierra Nueva, en San Luis Potosí, Ures, en Sonora, Ixtenco, en Tlaxcala, y Tekax, en Yucatán.

En el evento de Nayarit donde se anunció a los 45 nuevos Pueblos Mágicos, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó que estas localidades “serán importantes motivadores de viaje que atraerán mayores flujos turísticos y, en consecuencia, incrementarán la derrama económica, la inversión y el empleo, en beneficio de nuestras poblaciones locales”.

También dijo que con la inscripción de estos pueblos se cumple con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar al turismo como “herramienta de reconciliación social, capaz de generar desarrollo, crecimiento, progreso y bienestar a nuestras comunidades, mejorando su calidad de vida”.

En marzo pasado, este diario informó que la pobreza y la delincuencia aumentaron en algunos de los 132 municipios con Pueblos Mágicos que entonces integraban la lista. En el último lustro se sumaron 81 mil 380 habitantes a las personas que viven en condiciones de pobreza y los ilícitos subieron 26.7 por ciento.

El experto en seguridad David Saucedo dijo que no existe una correlación entre la violencia y la denominación como Pueblo Mágico de un municipio.

“Lo que vuelve atractivo a un municipio para la delincuencia organizada es el mercado local de narcomenudeo, que exista una base de consumo, que sea una ruta de paso de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos o que tenga este Pueblo Mágico algún tipo de zona que sea propicia para la instalación de sembradíos, pero yo no veo una vinculación directa entre la etiqueta y que crezca la incidencia delictiva”, explicó.

En entrevista, consideró que la violencia en las localidades con Pueblos Mágicos decayó al comienzo del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, porque desaparecieron programas y subsidios como el Fortaseg, el cual canalizaba recursos para seguridad pública.

“No todos los municipios con Pueblos Mágicos recibían Fortaseg, pero el 90 por ciento, sí la batería de apoyos que recibían los Pueblos Mágicos ya no existen. Ya no existe el recurso, ya no existe Fortaseg y muchos de estos Pueblos Mágicos, lamentablemente, se han deteriorado en su infraestructura turística y por consiguiente también han incrementado en su incidencia delictiva”, concluyó el también consultor en políticas públicas.