Ayudará Grupo México en búsqueda de restos en Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Germán Larrea ya aceptó ayudar en la búsqueda de los restos de los 65 mineros en Pasta de Conchos.

“Yo insistí en que teníamos que hacer todo, bueno le pedí a la secretaria del Trabajo que buscara a Germán Larrea, para pedirle que ayudara, no estuvo y como es un compromiso nuestro, lo di a conocer. Ayer mismo me envió una carta sosteniendo sus puntos de vista, que ellos habían hecho el intento, que no habían podido, pero que aceptaba ayudar y colaborar, que ponía disposición de este esfuerzo los proyectos que ellos tenían”, reveló.

Durante la conferencia mañanera, detalló que ayer recibió dos cartas, una del director ejecutivo de Grupo México y otra de Larry Fink, presidente de Black Rock.

En la segunda, el empresario estadounidense le manifestó su interés de realizar una convención de inversionistas extranjeros en México.

“Me acaba de enviar otra carta el administrador principal del fondo de inversiones más grande del mundo diciendo que quieren hacer en México una convención de inversionistas extranjeros y que tienen confianza en el país”, aseguró.

Ante ambos casos, López Obrador comentó que esto demuestra que se han puesto por encima de los intereses personales, las causas justas.

“Entonces si hay un interés en ayudar, a pesar de que puedan haber diferencias, siempre hay intereses superiores, causas justas que están por encima de intereses particulares”, opinó.

Además de que demuestra que existe confianza en que México alcance la meta de un crecimiento del 4% a finales del sexenio, a la vez que rechazó que haya una caída de la economía.