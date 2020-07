Balean a periodista Gustavo Sánchez en Oaxaca

Oaxaca.- El periodista Gustavo Sánchez fue atacado la tarde de este lunes en su domicilio ubicado en el Barrio Cantarranas en Morro Mazatán en Santo Domingo Tehuantepec.

Las primeras versiones refieren que sujetos armados arribaron a la casa del comunicador, el cual balearon en diversas ocasiones.

México Detienen a reportero implicado en asesinato de la periodista María Elena Ferral

Durante el ataque, Gustavo Sánchez habría salido herido con varios disparos de arma de fuego.

A través de uno audios que subió a grupos de Whatssap, el periodista dio a conocer de su ataque, pidiendo apoyos de paramédicos.

"Compañeros me acaban de balear aquí en mi casa en el barrio Cantarranas. Me acaban de balear manden una ambulancia me estoy desangrando".

Al parecer, el periodista fue llevado a Salina Cruz, donde se le brindó la atención médica.

Hasta el momento se desconoce las causas de este ataque.

Gustavo Sánchez ha sido reportero policíaco. Actualmente es director y dueño del La Nota Roja la Policiaca del Istmo, ha sido trabajador del Imparcial, de Tiempo, Enfoque, entre otros medios.