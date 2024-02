Colapso de la L12 fue por falta de mantenimiento, dice Carlos Slim

Carlos Slim sostuvo que el colapso en la Línea 12 del Metro en 2021 fue por falta de mantenimiento, y no por defectos en la construcción original.

Durante una conferencia de presa convocada la tarde de este 12 de febrero en las instalaciones de la Fundación Slim, el presidente vitalicio de Grupo Carso señaló que la llamada línea dorada operó por años sin problemas.

"En muchas cosas que se han hecho a faltado mantenimiento, no sólo en este gobierno, en varios; no sólo en este lugar, en varios", dijo Slim, quien no proporcionó datos ni mayor información sobre esta aseveración.

"Algo que dura 12 años con 12 millones de personas pasando por ella y luego presenta un problema, yo no lo veo como falla", agregó.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM), encargada de la investigación por el colapso entre las estaciones de Olivos y Tezonco, llegó a la conclusión de que el derrumbe registrado el 3 de mayo de 2021 fue consecuencia de graves defectos en la construcción y el diseño inadecuado de la estructura.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre el mantenimiento que reciben las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), no sólo la Línea 12, ha estado en entredicho en varias ocasiones.

En mayo de 2022, a un año del accidente donde perdieron la vida 27 personas, el medio El País publicó información en la que expertos que participaron en el dictamen sobre el colapso de la L12 sostuvieron que las causas más probables del derrumbe fueron “errores constructivos, diseño insuficiente y mantenimiento inadecuado”.

De acuerdo con el diario español, los expertos citados participaron en un dictamen encargado por la propia Fiscalía capitalina para robustecer la investigación sobre el hecho.