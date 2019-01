¿Cartilla Moral, retrograda y anticuada? Esto es lo que opinan en redes sociales

El día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó la Cartilla Moral durante su presentación del programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores en Valle de Chalco, de la cual recomendó ampliamente su lectura, sin embargo, no a todos les hizo mucha gracia…

Este escrito tomado del original de Alfonso Reyes en 1944, causó gran revuelo en redes sociales y es que después de que varias personas atendieron a las recomendaciones del presidente, los comentarios han sido poco positivos.

Un ejemplo, la periodista Ivonne Melgar tuiteó que prefiere no exponer su opinión sobre la Cartilla hasta que los afectados de los temas que abordan en el escrito hables “a menos que su sublimado o temeroso corazón opte por el conveniente silencio…”

Me abstengo de opinar sobre la #CartillaMoral, en espera de que los gurús en sexualidad, diversidades, género, ética y DDHH tengan a bien reflexionar en voz alta.

A menos que su sublimado o temeroso corazón opte por el conveniente silencio.

Entonces, comenzaré a temer lo peor. — ivonne melgar (@ivonnemelgar) January 14, 2019

Por otra parte, Mario Campos, periodista y conferencista compartió una fotografía de uno de los párrafos contenidos en la Cartilla Moral en donde adjuntó “tus impuestos (y los míos) pagando la impresión de la Cartilla Moral con cosas como esta”.

Ante la publicación de Campos, una académica de la Ibero expresó su opinión en donde cuestiona cada una de las palabras del párrafo que aborda la sexualidad “Esto es cierto, Mario? ¿Los "apetitos naturales" ? Hay algún anexo q especifique el número de orgasmos, masturbaciones o relaciones sexuales q estarán dentro de parámetros?”

Esto es cierto, Mario? ¿Los "apetitos naturales" ? Hay algún anexo q especifique el número de orgasmos, masturbaciones o relaciones sexuales q estarán dentro de parámetros? Limpios ? Lavarse las manos antes y después ... ya no se podrán decir cosas sucias al oído? Y así... horror https://t.co/hKbz1NBeFk — irene levy (@soyirenelevy) January 14, 2019

Y no sólo fueron ellos quienes hablaron del documento, ya que los usuarios de redes sociales se unieron a estas críticas.

La #CartillaMoral es algo así como el Manual de Carreño, pero de señoras de iglesia.

Técnicamente tatuarse, masturbarse y escuchar música en inglés, te hace enemigo de la nación. Curioso documento. — Don Barredora 🚜 (@rodriguez_erd) January 14, 2019 La #CartillaMoral está bien chida: es una mezcla locochona entre cristianismo, estoicismo, Plaza Sésamo y un capítulo de Los Simpsons — Rocky Raccoon (@Zorrolobom) January 14, 2019 Bueno, lo de la #CartillaMoral pudo ser peor.

Por ejemplo, basarse en El Corán y no en el Catecismo del cura Melchor. — Prianista huachiconeoliberal (@Fco_Alcala) January 14, 2019 Oiga capi @capimemojaras ¿ya fue por su cartilla moral? el Yoni @esvalero ya la tiene y con todo y sus estrellitas de bien portado: no deja de hablar de la bondades de la cuarta. A ver que dice el dragón de Morelos.... pic.twitter.com/i0UyWpepB9 — rafael ortiz (@profcancun) January 14, 2019 Si ya hicieron el gasto inútil de la cartilla moral, al menos la hubieran adaptado para que no fuera tan retrógrada. — Dal ✨ (@DaliiaMT) January 14, 2019

Cabe recordar que López Obrador afirmó que con la Cartilla Moral se busca fortalecer los valores, “esto nos va a llevar a una sociedad mejor”, otra de las razones por lo que la gente ha criticado tanto este escrito ya que la mayoría coincide que esta aborda ciertos temas que dejaron de ser tabúes, los cuales hoy en día la gente expresa y ejerce libremente.

"Me parece que está muy bien, porque muchas personas han perdido los valores o los hemos perdido, porque a lo mejor yo también; espero leerla y pues que se me quede en la mente algo para poner en práctica”, declaró el presidente.