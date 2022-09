Caso Colegio Rébsamen: la tragedia, Frida Sofía y los culpables a 5 años de los hechos

Eran las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017, cuando un sismo de magnitud 7.1 sacudió el centro y sur del país y terminó con la vida de 369 personas.

El pánico y preocupación de las personas comenzó a crecer, pues en redes sociales se comenzó a dar a conocer la caída de edificaciones en varias zonas de la ciudad, siendo uno de los casos más recordados, el que ocurrió en el colegio privado Rébsamen, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital.

La primera información que llegaba es que una escuela que impartía clases desde el nivel preescolar a secundaria había colapsado.

Rápidamente, lo que ocurrió en el Rébsamen se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia que se vivía, a pesar de que en toda la capital imágenes de escombros se extendían por toda la región, la idea de niños atrapados bajo los restos del colegio cimbró a todo el país.

Las siguientes horas eran cruciales para los sobrevivientes, pues inmediatamente los equipos de rescate llegaron a las ruinas del colegio, donde lo principal era sacar a personas con vida, sin embargo, una historia de una niña llamada Frida Sofía acaparó la atención de todas las personas.

Frida Sofía: una mentira de alguien que no existió

Tras darse a conocer el siniestro en el colegio privado de la alcaldía Tlalpan, periodistas y medios de comunicación llegaron al lugar para dar a conocer las últimas noticias que se tenían sobre la tragedia ocurrida en el Rébsamen.

Sin embargo, un medio reconocido del país aseguró haber tenido acceso a información que les permitió conocer el caso de una niña viva en los escombros que respondía al nombre de Frida, de tan solo ocho años, y que se estaba comunicando con las autoridades a través de mensajes de WhatsApp.

El caso llegó hasta el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien hizo un llamado para localizar a los familiares de la menor, los cuales no aparecieron en ningún momento.

Tras días de búsqueda, el entonces subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó a la zona del incidente y ante los medios de comunicación aseguró, que por “única vez” iba a dirigir un mensaje y no iba a aceptar preguntas.

“Queremos puntualizar que con la versión que se sacó, del nombre de una niña, no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y creemos, no creemos, estamos seguros, de que no fue una realidad”.

El daño ya estaba hecho, miles de usuarios recriminaron a la cadena que traían en exclusiva el caso de la niña atrapada en el Rébsamen, y acusaron de generar una historia y aprovecharse de la atención de las personas.

Las culpas pasaron entre los medios de comunicación y las autoridades, los cuales alegaron una mal manejo de la información, lo que generó la creación de una persona que nuca existió.

Caso Rébsamen: padres buscaron culpables

Los días pasaron y los labores de rescate se terminaron, dejando un saldo final de 26 personas muertas, donde 19 eran menores de edad.

Los padres lo siguiente que hicieron fue responder una simple pregunta, ¿Quién es el responsable de lo sucedido en el Rébsamen?

Mónica García Villegas

La primera sentencia e investigación fue la dueña y directora de la institución, Mónica García Villegas, conocida en el colegio como Miss Moni, fue la primera en recibir una sentencia el 14 de octubre del 2020.

La directora fue condenada a 36 años de prisión, por el cargo de homicidio culposo. Actualmente, se encuentra reclusa en el penal de Santa Martha.

Fue acusada por construir, de manera ilegal, un piso de más de 230 toneladas que los cimientos no soportaron y provocaron el derrumbe del edificio.

Juan Mario Velarde Gámez

El 14 de julio, Juan Mario Velarde Gámez, director Responsable de la Obra, recibió una sentencia por el delito de homicidio doloso luego de la muerte de 19 niños y siete adultos tras el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen.

Velarde Gámez fue declarado culpable por el delito de homicidio doloso debido a que fue el director de obras quien otorgó al colegio la responsiva para la constancia de seguridad, con lo que el inmueble continuó operando.

Juan Apolinar Torales Iniesta

Otro de los que responsabilizaron por la caída del Rébsamen fue al otro director responsable de obra, Juan Apolinar Torales Iniesta, quien avaló en materia de seguridad la construcción del colegio.

Torales Iniesta fue detenido también acusado de homicidio doloso por autorizar de manera ilegal la construcción de un departamento con jacuzzi en la parte superior de un edificio de cuatro pisos, que formaba parte del plantel.

Francisco Arturo Pérez Rodríguez

Francisco Arturo Pérez Rodríguez es otro de los involucrados como Director Responsable de Obra del Rébsamen, quien a cinco años de la tragedia, sigue siendo buscado por las autoridades mexicanas con una recompensa de 500 mil a un millón de pesos a quien o quienes proporcionen información que permita localizarlo, capturarlo o ponerlo a disposición de las autoridades.

A Francisco Arturo Pérez Rodríguez, director de responsable de obra del colegio, a quien también se le acusa del delito de homicidio doloso.

Desde el inicio, los padres de los niños fallecidos en el colegio Enrique Rébsamen han pedido justicia por las distintas irregularidades que presentaba la construcción, sin embargo, el caso quedará marcado para siempre en una fecha que ya es histórica para México.