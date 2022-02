Caso José Ramón López es una "disputa por la nación": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que los señalamientos en contra de su hijo mayor, José Ramón López Obrador Beltrán, sobre presunta corrupción por su modo de vida ostentoso y la casa que ocupó en Texas, no es un asunto personal sino “una disputa por la nación”.

Te puede interesar: No tengo injerencia alguna en el Gobierno de México: responde hijo de AMLO

Al ser cuestionado por un youtuber respecto a que la empresa Baker Huges, proveedora de PEMEX, aseguró que no hay conflicto de interés entre dicha empresa y el hijo mayor del presidente, quien supuestamente rentó una casa en Houston Texas que fue de un alto funcionario de la corporación, el mandatario respondió que este caso, “ni siquiera es un asunto personal o periódico, es una disputa por la Nación”, sostuvo el presidente durante su conferencia de prensa matutina de este lunes.

Política AMLO pide explicaciones a Pemex sobre contratos con empresa vinculada con casa de su hijo

El mandatario subrayó: “a veces se gana el Gobierno pero no el poder y aquí si es una lucha de poder, con dos concepciones distintas”, sostuvo el presidente al subrayar que los señalamientos contra López Beltrán se tratan de una campaña de medios de comunicación en contra de su proyecto de nación.

Hace casi tres semanas, medios de comunicación en México dieron a conocer que existe un posible conflicto de interés entre Baker Huges y PEMEX, pues presuntamente esta firma benefició al hijo del presidente a cambio de contratos en la paraestatal mexicana.

Ante estos señalamientos, el presidente declaró que “el propósito es dañarnos, el que puedan desacreditarnos, nada más que no lo han logrado y no lo van a lograr porque tenemos autoridad moral”.

Añadió el primer mandatario arremetió contra los periodistas quienes han publicado reportajes sobre el modo de vida de su hijo mayor y expresó: “Ya lo he dicho muchas veces si fuésemos corruptos como ellos o deshonestos, porque no solo es dinero, es deshonestidad, falta de ética en el periodismo, es mentir, hacer daño sin hacer tener elementos, sin tener pruebas, bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral, ya nos hubiesen destruido, bueno, es más, ya no estaría aquí, no hubiésemos aguantado, pero hemos salido de la calumnia ilesos”, dijo el presidente.

Por ello, recalcó el mandatario que “es importante que se ventile que los medios sí son defensores de intereses creados, de gente que no pagaba impuestos, que manejaban la política económica, tenían mucha influencia con los presidentes”, subrayó.

El mandatario también fue cuestionado respecto al financiamiento de Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y lamentó que ese país “no cambie su política exterior”, mientras aseguró que ningún periodista poderoso combate al poder como Julián Assange e incluso, acusó que la columnista y académica, Denisse Dresser es informante del gobierno norteamericano.

Acusó que el empresario Claudio X González quien fundó MCCI "trae la escuela de su papá, cuando encabezó la guerra sucia en el 2006, desde el Consejo Coordinador Empresarial”.

Asimismo, dijo que sus amigos norteamericanos deben considerar al senador Ted Cruz como “un metiche”, pues está auspiciando la discordia en México y pidió que no le tengan confianza, “porque es chueco”.

Sociedad Pandemia de Covid va de salida, asegura López-Gatell

Añadió que existe “una especie de golpismo mediático” en su contra, mientras descalificó a sus opositores, de quienes dijo que “los conservadores son gente que tiene un pensamiento retrógrado. Son dogmáticos. ¡Esos creen todo, se tragan todo con gusto! Eso lo saben en las familias, hay quienes tienen familiares así”, aseguró.

Por ello, dijo que no invierte su tiempo en tratar de convencer a la élite, mientras resaltó que a personas que les dio oportunidad de participar en su movimiento, traicionaron su movimiento, pero resaltó que eso no pasa con la gente humilde.

En este sentido, aludió a la senadora Lily Téllez que recientemente dijo que de ser presidenta de México metería a la cárcel a López Obrador, a lo que el mandatario cuestionó “¿yo qué le hice?”.

Por otra parte, Subrayó que va a continuar con su lucha por transformar a México, pero “sin caer en la guerra sucia”.

Finalmente, el mandatario federal aprovechó para criticar a la prensa que hace escrutinio de su gestión y acusó que el periodismo plural trata de “confundir” a la gente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre esto refirió a los periodistas Carlos Loret y Carmen Aristegui y dijo que, cuando dicen que son distintos ambos, “yo digo ¿quién sabe? Loret es abierto, pero lo otro es simulación, supuesta objetividad”, concluyó.