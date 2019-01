Se encarece la comida también con el desabasto de gasolina

La crisis por la escasez de gasolina en la Ciudad de México afecta ya a los comerciantes de la Central de Abasto debido a que sus ventas cayeron más de 50 por ciento, debido a no llegan clientes, tampoco tienen el combustible suficiente para trasladar sus productos a los diferentes mercados, además refieren retrasos en entregas y por si fuera poco las heladas en el norte del país también encarecen frutas y legumbres.

Durante un recorrido en la central más grande América Latina los vendedores se quejaron de que no les está llegando el aguacate, ni el jitomate y el limón principalmente. El chile serrano, por ejemplo, se vende hasta en 100 pesos el kilo. Mendieta, vendedor de aguacate por mayoreo, declaró que con el desabasto de diésel en Michoacán los transportistas no quieren traer el producto por temor a no llegar .

El limón se lo traen de Veracruz pero en esta semana ya no llegó. Mendieta solía vender entre cuatro y seis mil pesos por día, y pero en este proceso alcanza máximo los mil.

Y aunado a la crisis por el combustible, se suma el fío que ha provocado que productos provenientes del noroeste del país, como maíz, trigo, cebolla y tomate, también aumentaran su precio hasta en 30 por ciento.