Con nuevo sistema, unifican registro de desaparecidos

En México, no se tiene una cifra actualizada de las personas que se encuentran desaparecidas, pero hasta el mes de abril se tenia un registro de 40 mil personas que no estaban localizables, por lo que la Comision Nacional de Búsqueda (CNB) pondrá en marcha un sistema donde todas las fiscalías del país reporten, no sólo los nombres, sino datos reales de las personas que están en esta situación.

En entrevista con El Sol de México y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda dejó claro que en el país se vive una profunda crisis en la materia de personas desaparecidas, por lo que el gobierno tiene que actuar de manera rápida para dar solución a esta problemática.

Refirió que hasta el mes de abril, se tenia un registro de 40 mil personas desaparecidas, pero en realidad es una cifra que no está actualizada por lo que adelantó, en la CNB se está creando “un Sistema, no una lista”, donde “las propias fiscalías nos informen, no solo los nombres, sino que nos den la mayor información posible de todas las personas respecto de quien haya denuncias, no sólo de desaparición, sino cualquier persona que de hecho este desaparecida por el delito que sea por que no se limita a desaparición forzada o por particulares”.

Karla Quintana detalló que en este nuevo sistema si una persona fue víctima de trata y esta desaparecida “es ahí donde tenemos la obligación de buscar, eso por un lado, pero es muy importante subrayar que lo que la ley nos ordena es a que en este sistema se encuentren personas que además aun cuando no tengan denuncias, se encuentran desaparecidas”.

Refirió que no hay cifras oficiales sobre las personas desaparecidas, ya que no proviene de las fiscalías, pero muchas veces las familias no denuncian por miedo o por desconfianza en las autoridades o ambas.

Por lo anterior, la funcionaria externó que es un problema grave ya que se sabe que en términos generales por denuncias o delitos en general es muy bajo, pero en materia de desaparición lo que necesitamos saber en este momento es cuántas personas, “no solo cuántas personas, porque el número es importante, pero más bien a quienes y tener los mayores elememtnos de tener las posibilidades de encontrarlos y tener mayores hipótesis de búsqueda y desde el Sistema Nacional de Búsqueda”.

“En seis meses, se han creado la gran mayoría de las comisiones de búsqueda y con ello se cumple una obligación legal que no se había cumplido en muchos de los estados, pero a partir del relanzamiento del SNB se están creando pues no todas con la fortaleza en recursos humanos y materiales, pero es un recurso importante y esperamos que el próximo año estén mucho más fortalecidas y responder a las necesidades a esta crisis en la que nos encontramos”.

Por ultimo, abundó que la Comisión tiene que funcionar y en estos meses “lo que hemos estado construyendo son las bases de una institución, que insisto, técnicamente no existía en el pasado y en un Sistema Nacional de Búsqueda que no existía”.

En la charla con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Karla Quintana señaló que uno de los avances más importantes que se tienen en seis meses se tienen 25 comisiones de búsqueda, de las 10 que se tenían en el pasado.